Уряд хоче спростити процес надання допомоги сім'ям медиків, які померлих від COVID-19. Нові правила можуть ввести вже у січні 2021 року.

Зараз багато медиків помирають від коронавірусу. Однак для того, щоб підтвердити, що це нещасний випадок на робочому місці, треба пройти відповідну процедуру. Про це розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна в інтерв'ю "Радіо Свобода".

До слова Спробуй доведи: рідні померлих від COVID-19 лікарів борються за компенсації

"Це робить Держпраці, створюється комісія. В комісію входять медичні працівники. Потім акти. Це по 2, по 3 місяці все відбувається", – пояснила вона.

За її словами, серед більше ніж 170 "розслідування" тільки в 30% підтверджується факт, що медик захворів на робочому місці.

Що зміниться

"Якщо ми знаємо, що ці люди працюють із COVID-19, якщо стався трагічний випадок загибелі медика, то буде спрощена процедура. просто заклад охорони здоров'я робитиме акт щодо захворювання або смерті на робочому місці і будуть такі акти відразу надходити у фонд",

– сказала Лазебна.

Прибираємо велику комісію Держпраці, профпатологи і так далі, і будемо надавати за спрощеним порядком… Я думаю, що січень піде по новому порядку,

– додала міністерка соціальної політики.

Довідка. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов в листопаді заявив, що від коронавірусу в Україні померли 258 лікарів.