Це означає, що коронакриза може "легко затягнутися до 2022 року". Про це заявив старший керівник ВООЗ Доктор Брюс Ейлуорд, старший керівник ВООЗ.

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Він закликав багаті країни відмовитися від своїх місць в черзі на вакцини, щоб фармацевтичні компанії могли надавати перевагу країнам з низькими доходами. Зокрема, багатим країнам треба "підбити підсумки" своїх зобов'язань, які вони взяли на саміті G7, щодо допомоги із препаратами.

Я можу вам сказати, що ми не на правильному шляху. Нам дійсно потрібно прискорити це, або ви знаєте що? Ця пандемія триватиме на рік довше, ніж потрібно,

– зазначив Ейлуорд.

Перед цим глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що найближчими місяцями світ може взяти глобальну пандемію коронавірусу під контроль, якщо справедливо розподілить необхідні ресурси.

Увага! Наприклад, в Африці вакцинували менш як 5% населення. На більшості інших континентів – 40%.

Тільки 1 з 7 доз, які обіцяли фармацевтичні компанії та багаті країни, дійсно досягали своїх пунктів призначення в бідніших країнах. Такі нові дані опублікував Альянс благодійних організацій The People's Vaccine.

Де вакцинація від коронавірусу ще не розпочалася

Згідно з ВООЗ, вакцинація від коронавірусу досі не почалась у трьох країнах світу:

Бурунді;

Еритреї (держава у східній Африці);

Північній Кореї.

Статистика поширення COVID-19 у світі

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 20 жовтня по всьому світу зафіксували понад 242 мільйони хворих на COVID-19 та 4,9 мільйона смертей внаслідок недуги. Тим часом у ВООЗ вважають, що насправді ці цифри значно більші.

Від початку пандемії найбільше інфікованих вірусом SARS-CoV-2 виявили у США – більш ніж 45 мільйонів. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених закривають: Велика Британія, Туреччина, Росія, Індія та Бразилія.