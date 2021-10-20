Зокрема, 20 жовтня вакцинація відбувалася на території Критого ринку. Станом на 14:00 медична група встигла щепили 90 охочих.

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З них 60 людей щепили препаратом від Pfizer, 30 – CoronaVac.

Реакція людей

Маргарита – донька однієї з продавчинь – заявила, що прийшла вакцинуватися разом з мамою. Усе тому, що всюди – великі черги, у яких страшно стояти. А на ринку все минуло швидко.

Олег – відвідувач, який щепився – зауважив, що на тлі посилення карантинних обмежень люди почали масово вакцинуватися. У центрах вакцинації – великі черги. Саме тому довелося шукати інші шляхи отримати щеплення.



На ринках Запоріжжя почали вакцинувати від COVID-19 / Суспільне

Кількості покупців зменшується

Водночас попри дотримання карантинних вимог, кількість покупців зменшилася. За словами підприємниці Ірини, наразі у продавців не вимагають сертифікатів про вакцинацію.

Але особисто ми вакциновані. Слід сказати, що зробили щеплення самостійно, аби працювати й не наражати відвідувачів на певні ризики. Як би ж це ще допомагало нормально торгувати,

– наголосила Ірина.

Зауважте! Директор "Запоріжринок" Олег Коломоєць зауважив: на ринку можна буде отримати й другу дозу вакцини. Дату оприлюднять заздалегідь.

Ситуація з COVID-19 ускладнюється