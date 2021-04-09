Як відомо, пацієнти чоловічої статі більше схильні до важкого перебігу COVID-19 і частіше вмирають в порівнянні з жінками. Але якщо ви чоловік і вам пощастило перенести коронавірус безсимптомно, для вас гарні новини: швидше за все, ви будете краще захищені від повторного зараження.

Як відбувалося дослідження

Вчені провели тестування 739 співробітників Кардіфського столичного Університету, у яких не було ніяких симптомів коронавірусу. Для надійності дослідники використовували три різні тест-системи. Антитіла до коронавірусу виявилися у 3,65% добровольців.

Також на тему: МОЗ змінило протокол лікування коронавірусу в Україні

Вчені не виявили статистично значущої різниці в співвідношенні чоловіків і жінок, які перенесли коронавірус, однак найчастіше антитіла виявлялися у чоловіків старше 40 років. Однак після порівняння показників з'ясувалося, що у добровольців чоловічої статі титр антитіл був у три рази вищим в порівнянні з жінки.

Чоловіки мають кращий захист від повторного зараження коронавірусу

Через три місяці вчені провели повторне тестування, щоб відстежити динаміку антитіл, і з'ясували, що у 21,7% добровольців, які раніше мали позитивний тест, антитіл більше не виявлялися. Імовірно, всі вони заразилися коронавірусом шість місяців тому, що вказує на можливу середню тривалість життя антитіл.

Найголовнішим відкриттям було те, що в 80% випадків антитіла зникали у жінок, причому в основному середнього та старшого віку.

Це може бути пов'язано зі зміненим імунною відповіддю у жінок, що наближаються до менопаузи або в постменопаузі, подібно до того, як це спостерігається при грипі. В цілому, наші результати показують, що в оцінці імунітету до COVID-19 і його стійкості ми повинні бути готові до того, що вони не будуть однорідними. Залежно від статі та віку можуть бути серйозні відмінності,

– пояснили науковці.