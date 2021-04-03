Показник рівня госпіталізацій хворих на коронавірус станом на 3 квітня не перевищено лише в 3 областях України. Натомість в п'яти областях завантаженість висока.

У трьох областях рівень госпіталізації в межах норми

Рівень госпіталізацій в 60 на 100 тисяч населення не перевищено в Кіровоградській, Луганській та Херсонській областях, де цей показник становить відповідно 42,8, 49,7 і 45,5.

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Де найбільше завантажені лікарні

в Хмельницькій області – 128,1,

Житомирській області – 115,5,

Вінницькій області – 110,9,

Миколаївській області – 109,5,

а також Києві – 114,4.

Зверніть увагу! Впродовж минулої доби коронавірус виявили у 20 341 мешканця України. Це найвищий показник за час пандемії. Зареєстрували 396 летальних випадків, 9166 пацієнтів одужали.

Карантинне зонування

Через спалах COVID-19 в червоній зоні опинилися Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Сумська, Львівська, Миколаївська, Чернігівська та Чернівецька області.

Очільник МОЗ Максим Степанов раніше заявив, що наразі не розглядається питання введення комендантської години. Однак цей захід може бути введена після введення надзвичайного стану в Україні.

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