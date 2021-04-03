Рівень госпіталізації пацієнтів з COVID-19 не перевищено лише в трьох областях

Джерело:МОЗ
Показник рівня госпіталізацій хворих на коронавірус станом на 3 квітня не перевищено лише в 3 областях України. Натомість в п'яти областях завантаженість висока.
Рівень госпіталізацій в 60 на 100 тисяч населення не перевищено в Кіровоградській, Луганській та Херсонській областях, де цей показник становить відповідно 42,8, 49,7 і 45,5.
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Через спалах COVID-19 в червоній зоні опинилися Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Сумська, Львівська, Миколаївська, Чернігівська та Чернівецька області.
Очільник МОЗ Максим Степанов раніше заявив, що наразі не розглядається питання введення комендантської години. Однак цей захід може бути введена після введення надзвичайного стану в Україні.
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