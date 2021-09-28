Попри це, він заспокоїв, що смертність не повинна зростати у такому співвідношенні. У KSE навпаки очікують на сповільнення темпів.

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Смертність зростає такими ж темпами, як ми бачили до цього зростання і рівня захворюваності, і рівня госпіталізацій. Станом на зараз у середньому за тиждень ми маємо 114 померлих за добу, тоді як на минулому тижні було 80 померлих за добу в середньому, а ще тиждень раніше – 50. Тобто за два тижні рівень смертності в Україні збільшився більш ніж вдвічі,

– заявив Ганиченко.

При цьому у KSE очікують, що зростання смертності має сповільнитися. І на це є 2 причини:

Україна увійде в жорсткіший рівень обмежень "помаранчевого" рівня, що позитивно впливатиме на зменшення рівня смертності.

Нарощування темпів вакцинації, яке нині спостерігається в Україні.

Зараз ми будемо входити у більш жорсткий рівень обмежень "помаранчевого" рівня, коли на рівні регіональному будуть прийматися ті чи інші додаткові обмеження, а також вже незабаром ми побачимо перші "червоні" регіони. Це впливатиме позитивно на зменшення рівня смертності. А друге – це, звичайно, нарощування темпів вакцинації, які ми зараз спостерігаємо в Україні,

– пояснив керівник KSE.

Він зауважив, що нинішній квартал проходить так, як і прогнозували у KSE – показник смертності рухається за "жовтим" (середнім) сценарієм.

Прогноз смертності від KSE

У школі економіки прогнозують, що наприкінці вересня в Україні прогнозують близько 56 – 57 тисяч померлих.

Цей показник ще буде ретроспективно оновлюватися. На кінець поточного кварталу прогнози KSE абсолютно справдилися - будемо мати близько 58 тисяч померлих,

– сказав Ганиченко.

Нагадаємо, що у KSE прогнозували такі сценарії розвитку захворюваності на COVID-19: