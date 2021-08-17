Рівень стресу може бути ознакою серйозної проблеми: коли почати перейматись

Для більшості людей стрес – це явище, яке трапляється ледь не щодня. Втім, надмірна його кількість у вашому житті бути ознакою глибокої проблеми.

Лікарі переконують, що стрес – це "нормальна реакція людини на будь-яке фізичне або емоційне явище, що навантажує людину". Ба більше, він може бути навіть корисним і допомагає краще впоратись із якою ситуацією.

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Хронічний стрес

Існує також таке поняття як хронічний стрес. Він виникає після того, як система організму неодноразово подразнюється.

Тож стрес стає токсичним, коли він не зникає після того, як стресова ситуація закінчилася, кажуть вчені.

Коли стрес може означати більше, ніж просто стрес

Докторка Сінтія Екрілл зауважила, що важко визначити, коли стрес переходить у щось більш серйозне, наприклад, тривогу чи депресію.

Якщо занепокоєння стає нав'язливим поза стресором, – це тривога. Якщо смуток – це настрій, який ви не можете змінити поза ситуацією, – це депресія,

– пояснила Екріл.

Вчені зауважують, що стрес сам по собі не є психічним станом, але він може:

посилити інші психічні стани, такі як депресія та обсесивно-компульсивний розлад;

це також може бути ознакою загального тривожного розладу;

деякі поширені симптоми включають проблеми зі сном, неспокій та труднощі з концентрацією уваги.

З іншого боку, якщо ваш стрес зникне після того, як ситуація закінчиться, і ви зможете функціонувати як завжди – на роботі чи в школі, тоді ваші "життєві показники" в нормі, зазначила Гейл Сальц, клінічна доцентка психіатрії в Нью-Йорку.

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Швидкі методи зняти стрес

Лікарі дали кілька порад, як швидко позбутися стресу. Зокрема, люди можуть отримати користь від: