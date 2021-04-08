Рівень стресу під час зачаття впливає на стать дитини: наукові докази

Високі концентрації гормону стресу в організмі жінки перед зачаттям пов'язані зі збільшенням імовірності народження дівчинки. Це підтвердили в дослідженні науковці з Кембриджу.

Вплив стресу на вагітність

Вагітність – стресовий період. Цей стрес може мати різну природу. Наприклад, жінки, які збираються стати матерями, стикаються зі страхами за своє здоров'я і здоров'я майбутньої дитини.

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Стрес призводить до посилення вироблення кортизолу (гормону стресу). Відомо, що цей гормон може проникати через плаценту і впливати на розвиток плода.

Високі концентрації кортизолу в волоссі вагітних жінок раніше пов'язували з передчасними пологами, ускладненнями при пологах, післяпологовою депресією.

Раніше вчені вже висловлювали думку, що існує зв'язок між рівнем кортизолу в організмі матері та статтю майбутньої дитини. Кілька досліджень продемонстрували, що у вагітних з високими показниками рівня кортизолу в слині, що спостерігаються на третьому місяці вагітності, частіше народжуються дівчатка. Однак наукових робіт, які стосуються материнського стресу перед зачаттям, дуже мало.

Нове дослідження

У новому дослідженні взяли участь 108 жінок. Вчені оцінили рівень стресу у кожної з них до зачаття і на перших тижнях вагітності. Учасниці пройшли різні психологічні тести, у них визначили вміст кортизолу у волоссі.

Цей метод дозволяє оцінити рівень стресу протягом останніх трьох місяців. За вагітними жінками спостерігали аж до пологів.

Серед найсильніших теорій, які намагаються пояснити цей феномен, припущення, що в умовах стресу вагітності з чоловічими ембріонами частіше припиняються на перших тижнях,

– зазначили автори дослідження.

Вплив стресу на стать дитини