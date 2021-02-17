Одною з найгостріших і болючих проблем пандемії залишається навчання школярів і студентів. З одного боку діти й підлітки можуть бути потенційним джерелом зараження, але водночас навчання вдома значно позначається на якості навчання і не тільки. Як з'ясувалося, діти переживають набагато більше стресу, займаючись вдома, а не в шкільних класах.

Як відбувалося дослідження

Експерти провели опитування понад 10 тисяч учнів 12 загальноосвітніх шкіл в США. У дослідження були включені діти, які з весни 2020 роки вчаться дистанційно, а також їхні однолітки, які мають можливість хоча б раз на тиждень відвідувати школу.

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Діти заповнювали анкети й відповідали на питання про психологічний стан, якість сну, академічні навантаження, успішність, а також взаємодії з учителями та однокласниками.

Як впливає дистанційне навчання на дітей

Хоча більша частина респондентів повідомили про те, що у 2020 році вони відчували більший стрес, ніж до пандемії, найбільш помітною ця проблема була у школярів, які навчаються дистанційно.

У 84% дітей на онлайн-навчанні з'явилися симптоми нервового виснаження, головний біль, проблеми зі сном і інші ознаки серйозного стресу. Ці показники були нижчими у дітей, які мають можливість відвідувати школу – 78%.

Школярі, які навчаються дистанційно, значно частіше говорили про те, що зараз у них немає дорослого, до якого б вони могли звернутися за підтримкою. Вони також більше переживають про успішність в порівнянні з однолітками, які ходять в школу і постійно взаємодіють з педагогами. Дослідження показало, що дистанційне навчання помітно збільшує навчальне навантаження: діти, які вчаться віддалено в середньому витрачають на виконання домашніх завдань на 90 хвилин більше.

Незадоволення дистанційним навчанням

В цілому, пандемія негативно позначилася на всіх школярах незалежно від формату навчання.