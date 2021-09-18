Станом на 18 вересня рівень захворюваності на коронавірус не перевищений у Закарпатській, Кіровоградській та Миколаївській областях. Зауважимо, що норма цього показника становить 75 випадків хвороби на 100 тисяч жителів.

Актуально Дефіцит вітаміну D під час пандемії COVID-19: як це пов'язано з депресією

У яких регіонах найвища захворюваність:

У Чернівецькій області (303 на 100 тисяч),

У Луганській області (286),

У Тернопільській області (194),

У Києві (150).

До слова, впродовж останніх 2 днів в Україні щодня реєстрували понад 6 тисяч нових хворих на коронавірус. 18 вересня повідомили про 6 234 нових хворих, а 17 вересня – про 6 624.

Окрім цього, станом на 18 вересня показники госпіталізацій перевищені у 10 регіонах України. Нагадаємо, що рівень госпіталізацій в межах норми не повинен перевищувати 50%.

Регіони з перевищеними показниками госпіталізацій:

Вінницька область – 66,3%,

Дніпропетровська область – 69,0%,

Закарпатська область – 65,9%,

Луганська область – 71,5%,

Львівська область – 68,6%,

Миколаївська область – 105,1%,

Рівненська область – 82,5%

Сумська область – 56,7%,

Харківська область – 59,0%,

Хмельницька область – 51,3%.