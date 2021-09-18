Рівень захворюваності на коронавірус не перевищений лише в 3 областях України
Джерело:МОЗ
Рівень захворюваності на коронавірус перевищений у 21 області України та у столиці. Так, лише 3 регіони відповідають нормальним показникам.
Станом на 18 вересня рівень захворюваності на коронавірус не перевищений у Закарпатській, Кіровоградській та Миколаївській областях. Зауважимо, що норма цього показника становить 75 випадків хвороби на 100 тисяч жителів.
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У яких регіонах найвища захворюваність:
- У Чернівецькій області (303 на 100 тисяч),
- У Луганській області (286),
- У Тернопільській області (194),
- У Києві (150).
До слова, впродовж останніх 2 днів в Україні щодня реєстрували понад 6 тисяч нових хворих на коронавірус. 18 вересня повідомили про 6 234 нових хворих, а 17 вересня – про 6 624.
Окрім цього, станом на 18 вересня показники госпіталізацій перевищені у 10 регіонах України. Нагадаємо, що рівень госпіталізацій в межах норми не повинен перевищувати 50%.
Регіони з перевищеними показниками госпіталізацій:
- Вінницька область – 66,3%,
- Дніпропетровська область – 69,0%,
- Закарпатська область – 65,9%,
- Луганська область – 71,5%,
- Львівська область – 68,6%,
- Миколаївська область – 105,1%,
- Рівненська область – 82,5%
- Сумська область – 56,7%,
- Харківська область – 59,0%,
- Хмельницька область – 51,3%.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу