Окрім цього, показник захворюваності перевищений у Києві. Про це свідчить остання статистика Міністерства охорони здоров'я України.
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Зауважимо, що норма показника захворюваності на коронавірус для зеленої зони карантину становить 75 на 100 тисяч жителів. Нині показники не перевищені лише в Закарпатській та Кіровоградській областях.
Регіони з найвищими показниками:
- Чернівецька область (338 на 100 тисяч),
- Луганська область (331),
- Тернопільська область (221),
- Одеська область (162)
- Київ (157).
Окрім цього, показник динаміки рівня госпіталізацій (норма якого становить 50%) перевищений у 13 областях: Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Рівненській, Сумській, Харківській, Херсонській та Черкаській.
Захворюваність на коронавірус в Україні: основне
Джерело: МОЗ
- За минулу добу, 20 вересня, в Україні зафіксували ще 5 159 нових хворих на COVID-19. До лікарень госпіталізували 1 086 пацієнтів, 137 інфікованих пішли з життя. Натомість ще 2 156 людей одужали.
- За цей самий період найбільше хворих виявили у Львівській (518), Харківській (486), Дніпропетровській (422), Одеській (419) областях та у Києві (399).
- За весь час пандемії в країні виявили 2 355 805 хворих на коронавірус. 2 233 573 з них вже одужали. Натомість померли 5 5056 пацієнтів.