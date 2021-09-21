Окрім цього, показник захворюваності перевищений у Києві. Про це свідчить остання статистика Міністерства охорони здоров'я України.

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Зауважимо, що норма показника захворюваності на коронавірус для зеленої зони карантину становить 75 на 100 тисяч жителів. Нині показники не перевищені лише в Закарпатській та Кіровоградській областях.

Регіони з найвищими показниками:

Чернівецька область (338 на 100 тисяч),

Луганська область (331),

Тернопільська область (221),

Одеська область (162)

Київ (157).

Окрім цього, показник динаміки рівня госпіталізацій (норма якого становить 50%) перевищений у 13 областях: Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Рівненській, Сумській, Харківській, Херсонській та Черкаській.

Захворюваність на коронавірус в Україні: основне

Джерело: МОЗ