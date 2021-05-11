Рівень захворюваності COVID-19 у світі вийшов на плато, – ВООЗ

11 травня 2021 , 04:30
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Джерело:

24 канал

Тедрос Аданом Гебреїсус заявив, що у світі рівень захворюваності та смертності від коронавірусу вийшов на плато. Однак, за його словами, епідемічна ситуація все ще залишається небезпечною.

Генеральний директор ВООЗ зазначив, що, зокрема, негативні показники швидко ростуть у Південно-Східній Азії. Про це він повідомив під час пресконференції 10 травня. 

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Стабілізація числа заражень і смертей

Тедрос Аданом Гебреїсус зауважив, що зменшення кількості заражень спостерігається у більшості регіонів, включаючи Америку й Європу – вони постраждали найбільше.

Однак це неприйнятно високий рівень плато, коли минулого тижня у світі було понад 5,4 мільйона випадків і майже 90 тисяч смертей,
– сказав медик.

Глава ВООЗ також додав, що вони уважно стежать за ситуацією в Індії, де виявили штам B. 1.617. За його словами, цей варіант COVID-19 викликає занепокоєння на світовому рівні.

Зверніть увагу! Наприкінці квітня у регіональному представництві ВООЗ заявили, що пандемія коронавірусу не закінчилася, а навпаки лише набирає обертів.

Ситуація з коронавірусом у світі: коротко

  • Станом на 11 травня у світі зафіксували понад 159 мільйонів 605 тисяч випадків зараження COVID-19.
  • Перемогти смертельну інфекцію змогли понад 137 мільйонів 291 тисяча людей.
  • Померли від ускладнень, викликаних коронавірусом, понад 3 мільйони 317 тисяч пацієнтів.

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Автор: Олег Васьків