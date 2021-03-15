На Рівненщині стрімко погіршується епідеміологічна ситуація. Ймовірно, область потрапить в червону зону карантинних обмежень, уже за 3 дні тут очікують ріст захворюваності.

Зросла кількість "важких" пацієнтів

Начальник обласного управління охорони здоров'я Олег Вівсянник розповів, що у Рівненській області суттєво збільшилася завантаженість ліжок у медичних установах, де надають допомогу хворим з коронавірусом.

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За його словами, за останній тиждень кількість госпіталізованих хворих зросла на 11%.

Станом на 15 березня у 200 пацієнтів з COVID-19 – тяжкий перебіг захворювання. Близько 50 хворих перебуває у відділеннях інтенсивної терапії. Найбільше хворих у Рівному та районах.

Через 3 дні очікують погіршення ситуації

Щоб зупинити поширення COVID-19 і не допустити переходу в "червону зону", фахівці закликають жителів області суворо дотримуватись карантинних обмежень,

– йдеться в повідомленні.

Водночас заступник голови ОДА Сергій Подолін повідомив, що вже через 3 дні в Рівненській області очікують значне погіршення показників захворюваності на коронавірус.