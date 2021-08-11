При цьому в регіоні домінує штам коронавірусу Дельта. Про це розповів під час брифінгу розповів головний санітарний лікар області Роман Сафонов.

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Новий штам коронавірусу Дельта, який нині домінує на Рівненщині – дуже активний та швидко поширюється. Наразі 80% хворих на COVID-19 заражені цим штамом. Вже завтра ми направляємо 30 зразків на підтвердження результатів в арбітражну лабораторію,

– повідомив Роман Сафонов.

Він зауважив, що така процедура передачі зразків передбачена відповідним протоколом. Аби перевіряти зразки хворих на наявність мутацій, їх періодично відправлятимуть зразки до регіональних лабораторій.

Коронавірус на Рівненщині: що відомо

Джерело: РНБО України

Від початку пандемії у Рівненській області зареєстрували 79 853 хворих на коронавірус. 28 з них виявили за минулу добу.

На жаль, хвороба забрала життя 1 208 мешканців регіону. Натомість ще 78 452 вже одужали.

Станом на ранок 11 серпня у Рівненській області було зафіксовано 193 активних хворих на COVID-19.

Як захиститися від штаму коронавірусу Дельта? Захистити себе від інфекції можна за допомогою вакцинації. Щеплення можна зробити у найближчому пункті щеплення чи центрі масової вакцинації. Якщо ви маломобільна людина або ж працюєте у компанії, де є понад 50 охочих зробити щеплення, то можна викликати мобільну бригаду. Дізнатися адресу та контакти найближчого місця вакцинації можна на сайті https://vaccination.covid19.gov.ua/ або за номером контакт-центру 0 800 60 20 19.



Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу