При цьому в регіоні домінує штам коронавірусу Дельта. Про це розповів під час брифінгу розповів головний санітарний лікар області Роман Сафонов.
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Новий штам коронавірусу Дельта, який нині домінує на Рівненщині – дуже активний та швидко поширюється. Наразі 80% хворих на COVID-19 заражені цим штамом. Вже завтра ми направляємо 30 зразків на підтвердження результатів в арбітражну лабораторію,
– повідомив Роман Сафонов.
Він зауважив, що така процедура передачі зразків передбачена відповідним протоколом. Аби перевіряти зразки хворих на наявність мутацій, їх періодично відправлятимуть зразки до регіональних лабораторій.
Коронавірус на Рівненщині: що відомо
Джерело: РНБО України
- Від початку пандемії у Рівненській області зареєстрували 79 853 хворих на коронавірус. 28 з них виявили за минулу добу.
- На жаль, хвороба забрала життя 1 208 мешканців регіону. Натомість ще 78 452 вже одужали.
- Станом на ранок 11 серпня у Рівненській області було зафіксовано 193 активних хворих на COVID-19.
Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу