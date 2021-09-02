На Рівненщині чоловік украв трубу, яка проводила кисень у реанімацію для COVID-хворих

У Здолбунові чоловік вкрав мідну трубу, якою йшов кисень у реанімацію з хворими на коронавірус. Інцидент трапився у Здолбунівській міській лікарні.

Під підозрою опинився 32-річний чоловік. Нині правоохоронці вирішують, який запобіжний захід йому обрати.

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Повідомлення про крадіжку мідної труби, яка постачала кисень в реанімаційне відділення, надійшло від лікарні до поліції близько 12:40. Того ж дня поліцейські вийшли на слід зловмисника та встановили його особу.

Ним виявився 32-річний здолбунівчанин, який неодноразово потрапляв в поле зору поліцейських за вчинення крадіжок та злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотиків,

– йдеться у повідомленні.

Перебуваючи на території лікарні близько четвертої ранку, зловмисник металевими кусачками перерізав та викрав 19 метрів труби. Вже через декілька годин він здав її у пункті прийому металобрухту за 1200 гривень. Отримані кошти чоловік витратив на власні потреби.

У рамках кримінального провадження, відкритого за частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена повторно), слідчі зібрали достатньо доказів і за погодженням зі Здолбунівською окружною прокуратурою повідомили зловмиснику про підозру. Викрадене майно поліцейські вилучили,

– йдеться в повідомленні.

На щастя, ніхто із хворих не перебував на той час штучній вентиляції легень. Але Тепер підозрюваному загрожує до п’яти років позбавлення волі.