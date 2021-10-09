На Рівненщині дітей повторно вакцинують від поліомієліту

У Рівненському районів повторно вакцинуватимуть дітей до 5 років від поліомієліту. Рішення прийняли після того, як в області виявили випадок захворювання у 1,5 дитини.

Рішення прийняла Комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Рівненської області, згідно з ним впродовж 14 днів – з 11 по 22 жовтня в області відбудеться невідкладний "нульовий" тур вакцинації з використанням вакцини ІПВ.

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Чи усіх дітей вакцинуватимуть?

Вакцинацію проведуть для дітей до 5 років включно незалежно від раніше проведеної вакцинації. Наступні три раунди будуть тривати впродовж 90 днів та охоплювати усе населення області цієї вікової групи.

Враховуючи випадок захворювання на поліомієліт, тепер маємо здійснити додатковий тур і вакцинувати всіх дітей регіону, аби захистити дітей від інфікування,

– зауважили у МОЗ.

Зокрема, головний санлікар країни Ігор Кузін повідомив про результати від ВООЗ, які ідентифікують ситуацію як спалах. Там наголосили, що вірус має зв'язок з вірусами афгансько-пакистанського походження, які зараз циркулюють у Таджикистані".

Показники вакцинації проти поліомієліту

За даними МОЗ, рівень охоплення щепленнями від поліомієліту (дітей до 1 року, поліо-3) у 2021 році є недостатнім, за 8 місяців 2021 року – 53,0 %.

За таких темпів до кінця року без вживання додаткових заходів досягти потрібного для колективного імунітету показника в 95% не вдасться.

Яка ситуація в інших регіонах

в Херсонській – 40,7 %,

Івано-Франківській – 42,2 %,

Закарпатській – 43,1 %,

Запорізькій – 46,2 %,

Харківській – 46,5 %,

Одеській та Київській областях – по 47,5 %

Чернівецькій та Львівській – по 48,5 %,

у Рівненській – 48,9 %.

Що відомо про спалах поліомієліту

Нагадаємо, що на тижні підтвердили випадок паралічу у 1,5 річної дитини з Рівненської області. Хвороба викликана поліовірусом 2 типу (Sabin 2). Батьки свідомо відмовились від щеплень через релігійні переконання.

Згодом стало відомо, що дитина виховується в родині, де десятеро дітей.Окрім неї, вірус виявили ще у шістьох її братів та сестер.

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