Фельдшер швидкої допомоги Степан Вознюк подолав пішки понад 2 кілометри, аби дістатися до пацієнта. Щоб доставити хворого до лікарні, такий самий шлях йому довелось подолати з пацієнтом на спині.

6 лютого о 15:46 сімейна лікарка Тучинської амбулаторії зателефонувала до швидкої допомоги. Вона повідомила, що у 47-річного чоловіка почалися судоми на фоні ДЦП.

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Пацієнт проживає у селі Воронів Гощанського району. З ним мешкає мати, але в той момент жінка не знала, як можна допомогти своєму синові.

На виклик виїхала фельдшерська бригада Тучинського пункту постійного базування центру екстреної медичної допомоги

Чому фельдшеру довелося нести пацієнта на собі

Через снігові замети карета швидкої допомоги не змогла доїхати до вказаної адреси.

Тому фельдшер Степан Вознюк взяв з собою необхідні медичні препарати та вирішив йти пішки.

Подолавши шлях у 2 кілометри, медик дістався до пацієнта та надав йому необхідну допомогу.

Після цього чоловіка потрібно було доставити до лікарні. Оскільки карета швидкої допомоги була далеко, Степан Вознюк взяв пацієнта на спину.

У мінусову температуру фельдшер доставив хворого до карети швидкої, долаючи при цьому замети.

Завдяки Степану Возняку пацієнта змогли успішно госпіталізувати до Гощанської центральної районної лікарні.

Висловлюємо щиру подяку фельдшеру Тучинського пункту постійного базування екстреної медичної допомоги Степану Вознюку за професіоналізм та небайдужість. Пишаємося нашими працівниками екстреної медичної допомоги,

– заявили в облцентрі екстреної швидкої допомоги.