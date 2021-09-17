Що відомо про смерть дитини

Випадок стався в обласній лікарні. Деталі смерті дитини під час брифінгу розповіла координаторка вакцинації в Рівненській області Олена Гандзюк.

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За її словами, дитина поступила в лікарню у вкрай важкому стані, який був спричинений не лише коронавірусною хворобою, а й супутньою патологією.

Олена Гандзюк “У дитини була дуже тяжка вроджена патологія головного мозку – тетрапарез. Ускладнив ситуацію ковід.”

В області циркулює штам Дельта

Врятувати хлопчика медикам не вдалось. Дитина в лікарні була лише добу. Були застосовані всі реанімаційні заходи.

Це говорить про те, що штам Дельта вражає навіть дітей,

– додала Гандзюк.

Ситуація з коронавірусом на Рівненщині: актуально

Станом на 17 вересня, за добу у Рівненській області зареєстрували 207 випадків інфікування коронавірусом. Вік хворих від 1 до 83 років.

Протягом доби проведено 1781 ПЛР і 130 ІФА досліджень та 470 досліджень швидкими тестами.

Загалом на Рівненщині кількість хворих від початку епідемії – 82 003. Від ускладнень коронавірусу померли 1 233 жителі області, натомість одужало 79 269 осіб.

Медичну допомогу в області пацієнти з коронавірусом отримують у 9 лікарнях "першої хвилі", де підготовлено 1223 ліжка. На сьогодні завантаженість "ковідних" закладів складає 21,01 %.

На Рівненщині триває вакцинальна кампанія. В області працює 6 центрів масової вакцинації, 124 пункти щеплень. Також є 48 виїзних бригад, які за потреби проводять вакцинацію колективів.

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