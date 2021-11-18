На Рівненщині від COVID-19 померла 20-річна породілля

У пологовому будинку міста Дубно, що на Рівненщині, на 7 місяці вагітності померла породілля. На момент смерті їй було всього 20 років.

Це вже друга смерть серед вагітних з COVID-19 у Дубно. На жаль, дитину врятувати також не вдалося.

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Інформацію під час онлайн-брифінгу повідомив головний санітарний лікар Рівненщини Роман Сафонов.

Молода жінка померла на 30-му тижні вагітності. На жаль, врятувати її не вдалося. Вона мала проблеми з дихальною системою. Але двобічна пневмонія була досить важка, тому маємо такий трагічний наслідок,

– розповів Роман Сафонов.

У місцевому телеграм-каналі "RIVNE 1283" опублікували листування померлої пацієнтки Олени з сестрою. Вона скаржилась на проблеми з диханням та на складне лікування.

Головний санітарний лікар області наголосив на тому, щоб вагітні жінки не боялися вакцинуватися проти COVID-19 для свого захисту. А дівчатам, які планують вагітність, потрібно 100% робити щеплення.

Що відомо про смерть першої породіллі в Дубно: