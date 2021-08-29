З першого дня стаціонару стан вагітної був тяжким

Про смерть 30-річної жінки від коронавірусу під час брифінгу повідомив директор департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я населення Рівненської ОДА Олег Вівсяник.

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Цей випадок нам відомий. Пацієнтка отримувала лікування у лікувально-профілактичному закладі, проте запобігти розвитку хвороби нам не вдалося, хоча ми постійно контролювали цей процес,

– зазначив чиновник.

За фактом смерті розпочали розслідування

За словами Олега Вівсяника, через цей випадок проведуть службове розслідування, аби встановити деталі перебування вагітної пацієнтки у лікувально-профілактичному закладі та надання їй медичної допомоги.

Від початку пандемії на Рівненщині зареєстровано 1214 смертей від коронавірусу.

Вагітність і коронавірус: що відомо про ускладнення

Джерело: BMJ

Найбільш частими симптомами COVID-19 у вагітних є лихоманка (40%) і кашель (41%), при цьому в порівнянні з іншими жінками репродуктивного віку або породіль у майбутніх матерів інфекція частіше протікає в безсимптомній формі.

Але при цьому у вагітних вищий ризик важкого перебігу і госпіталізації.

Інфікування коронавірусом на будь-якому етапі вагітності підвищує ймовірність народження дитини на терміні до 32 тижнів на 60%.

Ризик передчасних пологів до 37 тижнів на 40%.

Важливо! Найбільшу загрозу COVID-19 становить для вагітних, які страждають на гіпертонію, цукровий діабет і ожиріння – ймовірність передчасних пологів в цій групі склала 160% в порівнянні з жінками без цих захворювань і COVID-19.

Ефективний спосіб профілактики важкого COVID – вакцинація

Примітно, що Міністерство охорони здоров'я України рекомендувало вагітним жінкам вакцинуватись проти коронавірусу.

Зокрема, клінічні дослідження підтвердили безпеку COVID-вакцин вагітних – серед щеплених майбутніх мам не виявили негативних наслідків. Тож, вакцина не шкодить здоров’ю матері та дитини.

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