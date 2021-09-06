На Рівненщині закінчились ковід-тести: влада шукає гроші на закупівлю

У Рівненській області закінчились швидкі тести на виявлення коронавірусної хвороби. Їх розподіленням у регіони займалось Міністерство охорони здоров'я. Нову поставку тестів очікують у жовтні – листопаді.

На Рівненщині використали усі швидкі тести

Начальниця управління меддопомоги обласного департаменту охорони здоров'я Олена Гандзюк розповіла, що тепер чиновники вирішуватимуть, де взяти гроші на забезпечення медзакладів такими тестами, поки не надійде нова партія.

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Захворюваність в області зросла

: тести закуплені коштом держбюджету. Міністерство охорони здоров'я забезпечувало ними усі медзаклади. Загалом в області використали майже 100 тисяч штук.

За словами посадовиці, з моменту загострення епідситуації потреба у швидких тестах зростає і ставатиме все гострішою.

Ми очікуємо знову з держбюджету поставки десь під жовтень – листопад, але до того часу в нас є потреба у швидких тестах і ми будемо вирішувати за які кошти заклади охорони здоров'я забезпечити певною кількістю швидких тестів,

– зазначила Олена Гандзюк.

Чому потрібні саме швидкі тести

За словами чиновниці, швидкі тести сприяють ранньому встановленню діагнозу і дають можливість госпіталізувати людину не в лікарню, яку визначили для ковід-пацієнтів, а в так звану "чисту".

Також додала, що швидкі тести не є альтернативною ПЛР-тестам, але потрібні під час загострення епідситуації.

Ситуація з COVID-19 на Рівненщині

У Рівненській області наразі зріс показник госпіталізації серед пацієнтів з COVID-19, наразі він становить 54,4%.

За минулу добу підтвердили 7 випадків інфікування коронавірусом. За даними Рівненської ОДА, в області провели 387 ПЛР досліджень та 12 швидких тестів.

Завантаженість "ковідних" лікарень становить 11,53%.

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