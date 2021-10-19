На рівні 1,5 мільйона на тиждень, – Ляшко про можливість темпів вакцинації в Україні

Для регіонів України встановили виконання цільових показників по охопленню вакцинацією проти COVID-19. Так, є всі можливості, щоб виконувати приблизно по 1,5 мільйона щеплень на тиждень

Таке доручення прем'єр-міністра України. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав і розіслав відповідні завдання.

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Віктор Ляшко – глава МОЗ "Кожна область відповідно до своїх можливостей отримала певну кількість щеплень, яку цілком може виконати. Усі поставлені цілі – реальні. Затверджені і окремі регіони".

У відомстві додали, що, наприклад Полтавська та Херсонська області вже довели спроможність досягти поставлених урядом рівнів охоплення вакцинацією.

Лідери щеплень

Найвищий останній рекорд, який встановили останнім часом – становив

Разом з тим, із входженням у червоний рівень епідеміологічної небезпеки Херсонська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька та Одеська області вийшли у лідери щеплень першою дозою за добу. Кількість щеплень зросла вдвічі.

Віктор Ляшко також зауважив, що головне завдання для місцевої влади – збільшити кількість центрів вакцинації і зробити графік їхньої роботи максимально зручними для людей.