На рівні європейських країн, – Зеленський про готовність України до нової хвилі пандемії

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що Україна готова до осінньої хвилі COVID-19. Навіть на рівні з європейськими країнами.

Що стосується лікарень і кисню, Україна готова краще, ніж багато інших європейських країн. Про це глава держави повідомив на своїй прес-конференції.

Увага Коли в Україні розпочнеться нова хвиля коронавірусу: прогноз ВООЗ

Раніше, у Всесвітній організації охорони здоров'я прогнозували, що кількість хворих на коронавірус почне збільшуватись в кінці серпня – на початку вересня. Новий спалах викличе вірус штаму Дельта. Наша держава зможе це спокійно пережити.

Президент запевнив, що є достатньо підготовлених лікарень, ліжок, швидких. А також наголосив, що це проявляється і в зарплатах лікарів, які отримують 300%.

Володимир Зеленський "Чи готові ми до осені? Я вважаю, що готові. Ми готові, я вважаю, на сучасному рівні, на рівні інших європейських країн, і точно не гірше".

Він додав, що раніше у нас не було побудовано інфраструктури, як в інших країнах. Тому ми будували швидко і багато.

"Якщо у нас є 90 тисяч ліжок для хворих, з них наповненість не перевищує 50 тисяч. Я вважаю, що ми не просто готові, ми абсолютно готові", – додав президент.

Коронавірус в Україні: останні новини