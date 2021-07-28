На рівні європейських країн, – Зеленський про готовність України до нової хвилі пандемії

28 липня 2021 , 15:06
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Джерело:

24 канал

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що Україна готова до осінньої хвилі COVID-19. Навіть на рівні з європейськими країнами.

Що стосується лікарень і кисню, Україна готова краще, ніж багато інших європейських країн. Про це глава держави повідомив на своїй прес-конференції.

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Раніше, у Всесвітній організації охорони здоров'я прогнозували, що кількість хворих на коронавірус почне збільшуватись в кінці серпня – на початку вересня. Новий спалах викличе вірус штаму Дельта. Наша держава зможе це спокійно пережити. 

Президент запевнив, що є достатньо підготовлених лікарень, ліжок, швидких. А також наголосив, що це проявляється і в зарплатах лікарів, які отримують 300%.

 

Володимир Зеленський

"Чи готові ми до осені? Я вважаю, що готові. Ми готові, я вважаю, на сучасному рівні, на рівні інших європейських країн, і точно не гірше".

 

Він додав, що раніше у нас не було побудовано інфраструктури, як в інших країнах. Тому ми будували швидко і багато.

"Якщо у нас є 90 тисяч ліжок для хворих, з них наповненість не перевищує 50 тисяч. Я вважаю, що ми не просто готові, ми абсолютно готові", – додав президент.

Коронавірус в Україні: останні новини

  • Згідно з даними Центру громадського здоров'я, впродовж минулої доби, 27 липня, в Україні зафіксували 681 нового хворого на коронавірус. З них 37 дітей та 5 медпрацівників. Ще 15 пацієнтів померли.
  • За весь час пандемії в Україні виявили 2 250 061 інфікованих, одужали – 2 185 339 хворих. На жаль, померли – 52 891 пацієнтів.
  • Крім цього, в Олександрівській лікарні Києва помер пацієнт, інфікований штамом Дельта.
  • Напередодні у Львові одужав пацієнт з Дельтою.
  • Усього в Україні зареєстрували щонайменше 10 випадків цього різновиду коронавірусу: 6 – у Києві та ще 3 у Львівській області.
Автор: Аліна Оліховська