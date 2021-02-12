"Головою об кушетку": у Рівному лікарка-стоматолог жорстоко била дітей під час прийому

У Рівному скандал через лікарку-стоматологиню Інну К. У Мережі опублікували відео, на якому видно, як вона шарпає дівчинку, яку батьки привели полікувати зуби і б'є об кушетку головою маленького хлопчика.

"Била головою об крісло"

Синці на руках, шиї та рани на обличчі – такі фото з’явилися в Інтернеті. Батьки постраждалих дітей уже написали заяву до поліції.

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Скандал розпочався з того, що рівнянка опублікувала у соціальній мережі Фейсбук фотографію на якій її 5-річна дитина з гематомами на шиї та руках та написала, що це наслідки відвідування стоматолога.

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У коментарях інші рівняни підтримали жінку та розповіли про схожі інциденти лікування у вказаній стоматології. Зокрема, Вікторія Мамотюк опублікувала шокуюче відео із стоматологічного кабінету.

Мама дівчинки із відео була однією з тих, хто захищав публічно лікарку. Вона не знала, що постраждала і її дитина пів року тому. Та коли побачила відео – впізнала свою дитину. Жінка каже, що до останнього не могла повірити своїм очам, адже лікарка знала про інвалідність трирічної дівчинки та хворобу серця,

– написала Вікторія.

Батьки вже написали заяву в поліцію

Наразі особу хлопчика з відео не встановили, а один з адвокатів Рівного уже розпочав роботу із 3 потерпілими від дій лікарки.

На іншому відео видно, як Інна К. заносить дитину на руках у свій кабінет. Бере до рук шприц і підносить до обличчя дитини та щось каже, очевидно лякає, дівчинка махає головою відповідаючи на залякування "Ні".