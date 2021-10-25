Чоловік потребував негайної госпіталізації. Про це розповів заступник головного лікаря обласного центру екстреної медичної допомоги Олег Ушкевич.

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Напередодні пацієнт потрапив до обласного центру психічного здоров'я з діагнозом алкогольний делірій. Там у нього підтвердили:

COVID-19,

двобічну полісегментарну пневмонію,

дихальну недостатність,

низьку сатурацію.

Керівництво закладу викликало швидку допомогу, аби транспортувати пацієнта до реанімаційного відділення центральної міської лікарні. Але серце чоловіка зупинилося просто на порозі приймального відділення.

Пацієнта поклали у карету "швидкої", під'єднали до кисню, надавали всю необхідну допомогу, відповідно до затвердженого протоколу. Практично підвезли на поріг до приймального відділення, коли в нього зупинилось серце, і він помер. Про подію повідомили поліцію,

– розповів Олег Ушкевич.

Симптоми коронавірусу

Джерело: ВООЗ

Захворювання на COVID-19 може мати різний перебіг. Більшість інфікованих мають легкі або помірні симптоми й одужують без госпіталізації.

Найпоширеніші симптоми:

гарячка;

кашель;

втома;

втрата нюху та смаку.

Також можуть спостерігатися такі симптоми:

біль у горлі;

головний біль;

біль у м'язах і суглобах;

діарея;

висипання на шкірі, поблідніння пальців рук або ніг;

почервоніння чи подразнення очей.

Серйозні симптоми:

ускладнене дихання або задишка;

розлад мовлення, втрата рухливості або сплутаність свідомості;

біль у грудях.

За наявності серйозних симптомів слід негайно звернутися по медичну допомогу за номером 103. Завжди телефонуйте перед візитом до лікаря чи медичного закладу.