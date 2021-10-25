Чоловік потребував негайної госпіталізації. Про це розповів заступник головного лікаря обласного центру екстреної медичної допомоги Олег Ушкевич.
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Напередодні пацієнт потрапив до обласного центру психічного здоров'я з діагнозом алкогольний делірій. Там у нього підтвердили:
- COVID-19,
- двобічну полісегментарну пневмонію,
- дихальну недостатність,
- низьку сатурацію.
Керівництво закладу викликало швидку допомогу, аби транспортувати пацієнта до реанімаційного відділення центральної міської лікарні. Але серце чоловіка зупинилося просто на порозі приймального відділення.
Пацієнта поклали у карету "швидкої", під'єднали до кисню, надавали всю необхідну допомогу, відповідно до затвердженого протоколу. Практично підвезли на поріг до приймального відділення, коли в нього зупинилось серце, і він помер. Про подію повідомили поліцію,
– розповів Олег Ушкевич.
Симптоми коронавірусу
Джерело: ВООЗ
Захворювання на COVID-19 може мати різний перебіг. Більшість інфікованих мають легкі або помірні симптоми й одужують без госпіталізації.
Найпоширеніші симптоми:
- гарячка;
- кашель;
- втома;
- втрата нюху та смаку.
Також можуть спостерігатися такі симптоми:
- біль у горлі;
- головний біль;
- біль у м'язах і суглобах;
- діарея;
- висипання на шкірі, поблідніння пальців рук або ніг;
- почервоніння чи подразнення очей.
Серйозні симптоми:
- ускладнене дихання або задишка;
- розлад мовлення, втрата рухливості або сплутаність свідомості;
- біль у грудях.
За наявності серйозних симптомів слід негайно звернутися по медичну допомогу за номером 103. Завжди телефонуйте перед візитом до лікаря чи медичного закладу.
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу