Чоловік потребував негайної госпіталізації. Про це розповів заступник головного лікаря обласного центру екстреної медичної допомоги Олег Ушкевич.

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Напередодні пацієнт потрапив до обласного центру психічного здоров'я з діагнозом алкогольний делірій. Там у нього підтвердили:

  • COVID-19,
  • двобічну полісегментарну пневмонію,
  • дихальну недостатність,
  • низьку сатурацію.

Керівництво закладу викликало швидку допомогу, аби транспортувати пацієнта до реанімаційного відділення центральної міської лікарні. Але серце чоловіка зупинилося просто на порозі приймального відділення.

Пацієнта поклали у карету "швидкої", під'єднали до кисню, надавали всю необхідну допомогу, відповідно до затвердженого протоколу. Практично підвезли на поріг до приймального відділення, коли в нього зупинилось серце, і він помер. Про подію повідомили поліцію,
– розповів Олег Ушкевич.

Симптоми коронавірусу

Джерело: ВООЗ

Захворювання на COVID-19 може мати різний перебіг. Більшість інфікованих мають легкі або помірні симптоми й одужують без госпіталізації.

Найпоширеніші симптоми:

  • гарячка;
  • кашель;
  • втома;
  • втрата нюху та смаку.

Також можуть спостерігатися такі симптоми:

  • біль у горлі;
  • головний біль;
  • біль у м'язах і суглобах;
  • діарея;
  • висипання на шкірі, поблідніння пальців рук або ніг;
  • почервоніння чи подразнення очей.

Серйозні симптоми:

  • ускладнене дихання або задишка;
  • розлад мовлення, втрата рухливості або сплутаність свідомості;
  • біль у грудях.

За наявності серйозних симптомів слід негайно звернутися по медичну допомогу за номером 103. Завжди телефонуйте перед візитом до лікаря чи медичного закладу.

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Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу