Добровольці отримають фінансову винагороду

Головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги "Центральний" Олег Шрам розповів, що добровольцям платитимуть за участь у цих дослідженнях. Сума фінансового заохочення – 8 тисяч гривень, плюс 1300 гривень транспортних витрат.

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Він додав, що заклад уже отримав відповідний сертифікат на участь у дослідженнях, а також ліцензію, затверджену МОЗ, окрім того, вже сформована команда, яка цим займатиметься. Набір добровольців стартував з 1 жовтня.

Умовами участі в дослідженні

не бути вакцинованим;

не хворіти на COVID-19 протягом останніх півроку;

не приймати імунодепресанти;

вагітні та діти участі брати не можуть.

Вікових обмежень немає.



Ологошення про набір добровольців тестування вакцини / Фото Rivne Media

Як проходитиме випробування

У першу чергу добровольці підписують інформовану згоду на клінічні дослідження. При цьому частині добровольців будуть вводити плацебо (несправжні ліки).

За кожним пацієнтом протягом року буде стежити медик. Добровольці проходитимуть безкоштовне комплексне обстеження, також матимуть право на проведення безкоштовних ПЛР-тестів. Згідно з угодою, також застрахують життя та здоров'я кожного пацієнта.

Усього участь у дослідженнях візьмуть 1000 людей, уже набрали 100 добровольців.

Це перший український медзаклад, який залучений до випробувань

За словами керівника лікарні, в результаті проведення цих досліджень заклад отримає від 100 до 200 тисяч гривень від фірми-замовника на придбання медичного обладнання.

Увага! Рівненський заклад – перший в Україні, який бере участь у цьому проєкті. Попередньо також виявили таке бажання медичні заклади Харкова, Києва, Львова та Луцька.