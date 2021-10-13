У Рівному суд виправдав хірурга, якого прокуратура звинувачує в смерті 5-річного хлопчика

У прокуратурі лікаря-хірурга звинувачують в неналежному виконанні професійних обов’язків – його звинувачують в смерті 5-річної дитини. Натомість Рівненський суд виправ хірурга.

Прокуратура оскаржуватиме це рішення в апеляційному судді. Прокурори таки вимагають покарання для лікаря.

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Що трапилось

Згідно з даними правоохоронців, у листопаді 2015 року хірург обласної дитячої лікарні вчасно не оглянув та не призначив необхідної діагностики хворому 5-річному хлопчику.

Дитина помела вдома на стаціонарному лікуванні.

У хлопчика діагностували розвиток ендотоксичного шоку та гострої серцевої недостатності.

Внаслідок цього прокуратура звинувачує лікаря-хірурга в неналежному виконанні ним своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого до них ставлення, що призвело до смерті малолітнього пацієнта (частина 2 ст. 140 КК України).

У вересні 2020 року суд виправдав лікаря.

У прокуратурі не відступають

Обласна прокуратура не погодилась з рішенням суду, тож подала апеляційну скаргу до Рівненського апеляційного суду. Прокурори вимагають скасувати вирок суду першої інстанції та покарати медика.