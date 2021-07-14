Неочікувані наслідки
Якщо немає чітких меж між домом та роботою – наслідки можуть бути серйозні. Коли співробітники відповідають на дзвінки або електронні листи вдома, це впливає на їхнє відновлення після праці – як психічно, так і фізично.
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Зокрема, австралійські вчені з'ясували, що віртуальне спілкування з колегами щодо робочих питань, коли ваша зміна закінчилась, впливає на декілька чинників:
- робочий стрес;
- баланс між роботою та життям;
- здоров'я та сон.
Якщо перебувати в постійному стані підвищеної пильності, чекати сповіщень про роботу вдома – це впливає на обмін речовин та імунітет,
– кажуть вчені.
Також це створює схильність до серйозних проблем зі здоров'ям, таких як інфекція, високий кров'яний тиск та депресія
Як проводили дослідження
Загалом опитали понад 2 200 працівників у 40 університетах. Так, виявили високий рівень стресу, який пов'язують спілкуванням із колегами в мережі в позаробочий час. Зокрема:
- 21% респондентів мали керівників, які очікували, що вони будуть відповідати на тексти, дзвінки та електронні листи, пов'язані з роботою, після роботи;
- 55% надсилали вечорами повідомлення колегам;
- 30% відписували по роботі колегам на вихідних, очікуючи відповіді того ж дня.
Люди із першої групи повідомили про вищий рівень психологічного розладу та емоційного виснаження. Також у них частіше спостерігали головний біль та біль у спині.
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Хоча команда опитувала працівників університетів, це найімовірніше, показує загальносуспільну проблему спілкування в позаробочий час.