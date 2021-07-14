Неочікувані наслідки

Якщо немає чітких меж між домом та роботою – наслідки можуть бути серйозні. Коли співробітники відповідають на дзвінки або електронні листи вдома, це впливає на їхнє відновлення після праці – як психічно, так і фізично.

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Зокрема, австралійські вчені з'ясували, що віртуальне спілкування з колегами щодо робочих питань, коли ваша зміна закінчилась, впливає на декілька чинників:

робочий стрес;

баланс між роботою та життям;

здоров'я та сон.

Якщо перебувати в постійному стані підвищеної пильності, чекати сповіщень про роботу вдома – це впливає на обмін речовин та імунітет,

– кажуть вчені.

Також це створює схильність до серйозних проблем зі здоров'ям, таких як інфекція, високий кров'яний тиск та депресія

Увага! Нещодавні дослідження Всесвітньої організації охорони здоров'я та Міжнародної організації праці показують, що тривалий робочий час може навіть збільшити ризик серцевих захворювань та інсульту.

Як проводили дослідження

Загалом опитали понад 2 200 працівників у 40 університетах. Так, виявили високий рівень стресу, який пов'язують спілкуванням із колегами в мережі в позаробочий час. Зокрема:

21% респондентів мали керівників, які очікували, що вони будуть відповідати на тексти, дзвінки та електронні листи, пов'язані з роботою, після роботи;

55% надсилали вечорами повідомлення колегам;

30% відписували по роботі колегам на вихідних, очікуючи відповіді того ж дня.

Люди із першої групи повідомили про вищий рівень психологічного розладу та емоційного виснаження. Також у них частіше спостерігали головний біль та біль у спині.

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Хоча команда опитувала працівників університетів, це найімовірніше, показує загальносуспільну проблему спілкування в позаробочий час.