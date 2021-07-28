Разом з тим, перша доза цієї вакцини проти COVID-19 несе в собі невеликий додатковий ризик утворення тромбів після першої дози – показник 8,1 на мільйон.

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Тоді як оцінювальна частота тромбозу з синдромом тромбоцитопенії після другого уколу вакцини склала – 2,3 на мільйон. Такі випадки можна порівняти із звичайною частотою, яка спостерігається у невакцинованих людей.

Так, оцінили випадки, зареєстровані станом на 30 квітня 2021 року, які відбулися протягом 14 днів після отримання першої або другої дози вакцини.

Важливо зазначити. Це дослідження проводилося та фінансувалось AstraZeneca.

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