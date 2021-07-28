Разом з тим, перша доза цієї вакцини проти COVID-19 несе в собі невеликий додатковий ризик утворення тромбів після першої дози – показник 8,1 на мільйон.
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Тоді як оцінювальна частота тромбозу з синдромом тромбоцитопенії після другого уколу вакцини склала – 2,3 на мільйон. Такі випадки можна порівняти із звичайною частотою, яка спостерігається у невакцинованих людей.
Так, оцінили випадки, зареєстровані станом на 30 квітня 2021 року, які відбулися протягом 14 днів після отримання першої або другої дози вакцини.
AstraZeneca та можливість виникнення тромбів: попередні дані
- Ще на початку березня 2021 року низка країн призупинила щеплення вакциною від AstraZeneca через занепокоєння можливими побічними ефектами.
- Лише після заяв ВООЗ та інших регуляторів щодо безпечності препарату – більшість із них відновила вакцинацію.
- Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) не рекомендувало вакцинуватись проти коронавірусу вакциною від AstraZeneca людям з рідкісними кровотечами в анамнезі. Все через рідкі випадки утворення тромбів.
- У міжнародних відомствах наголошують, що ці випадки – вкрай рідкісні, а людей із тромбозом можна лікувати.