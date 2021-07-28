Ризик мінімальний: друга доза AstraZeneca не підвищує можливість утворення тромбів
Джерело:The Lancet
Нові дослідження підтверджують, що друга доза вакцини AstraZeneca не підвищує ризиків утворення тромбів. Порівняно із першою дозою, шанси у здорових людей – мінімальні.
Разом з тим, перша доза цієї вакцини проти COVID-19 несе в собі невеликий додатковий ризик утворення тромбів після першої дози – показник 8,1 на мільйон.
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Тоді як оцінювальна частота тромбозу з синдромом тромбоцитопенії після другого уколу вакцини склала – 2,3 на мільйон. Такі випадки можна порівняти із звичайною частотою, яка спостерігається у невакцинованих людей.
Так, оцінили випадки, зареєстровані станом на 30 квітня 2021 року, які відбулися протягом 14 днів після отримання першої або другої дози вакцини.Важливо зазначити. Це дослідження проводилося та фінансувалось AstraZeneca.
AstraZeneca та можливість виникнення тромбів: попередні дані
- Ще на початку березня 2021 року низка країн призупинила щеплення вакциною від AstraZeneca через занепокоєння можливими побічними ефектами.
- Лише після заяв ВООЗ та інших регуляторів щодо безпечності препарату – більшість із них відновила вакцинацію.
- Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) не рекомендувало вакцинуватись проти коронавірусу вакциною від AstraZeneca людям з рідкісними кровотечами в анамнезі. Все через рідкі випадки утворення тромбів.
- У міжнародних відомствах наголошують, що ці випадки – вкрай рідкісні, а людей із тромбозом можна лікувати.