Ризик мінімальний: друга доза AstraZeneca не підвищує можливість утворення тромбів

Нові дослідження підтверджують, що друга доза вакцини AstraZeneca не підвищує ризиків утворення тромбів. Порівняно із першою дозою, шанси у здорових людей – мінімальні.

Разом з тим, перша доза цієї вакцини проти COVID-19 несе в собі невеликий додатковий ризик утворення тромбів після першої дози – показник 8,1 на мільйон.

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Тоді як оцінювальна частота тромбозу з синдромом тромбоцитопенії після другого уколу вакцини склала – 2,3 на мільйон. Такі випадки можна порівняти із звичайною частотою, яка спостерігається у невакцинованих людей.

Так, оцінили випадки, зареєстровані станом на 30 квітня 2021 року, які відбулися протягом 14 днів після отримання першої або другої дози вакцини.

AstraZeneca та можливість виникнення тромбів: попередні дані

Ще на початку березня 2021 року низка країн призупинила щеплення вакциною від AstraZeneca через занепокоєння можливими побічними ефектами.

Лише після заяв ВООЗ та інших регуляторів щодо безпечності препарату – більшість із них відновила вакцинацію.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA ) не рекомендувало вакцинуватись проти коронавірусу вакциною від AstraZeneca людям з рідкісними кровотечами в анамнезі. Все через рідкі випадки утворення тромбів.

вакцинуватись проти коронавірусу вакциною від AstraZeneca людям з рідкісними кровотечами в анамнезі. Все через рідкі випадки утворення тромбів. У міжнародних відомствах наголошують, що ці випадки – вкрай рідкісні, а людей із тромбозом можна лікувати.

Це дослідження проводилося та фінансувалось AstraZeneca.