Ризик потрапити в лікарню з COVID-19 для нещеплених у 23 рази вищий: статистика зі США

Невакциновані проти коронавірусу ризикують опинитися в лікарні з COVID-19 у 23 рази частіше за тих, хто отримав бустерну дозу. Такі дані оприлюднили у США.

Центри з контролю та профілактики захворювань США (CDC) провели дослідження на основі даних про стаціонарне лікування в окрузі Лос-Анджелес.

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Результати аналізу

Згідно з даними відомства, рівень госпіталізації під час піку поширення штаму Омікрон був найвищим серед невакцинованих людей.

Станом на 8 січня 2022 року показники захворюваності на коронавірус і госпіталізації в окрузі Лос-Анджелес серед нещеплених осіб були вищі в 3,6 і 23 рази відповідно, ніж у повністю щеплених додатковою дозою, а також вище у 2 і 5,3 раза відповідно, ніж серед повністю щеплених без ревакцинації,

– йдеться в документі.

Що стосується найважчих випадків COVID-19, то госпіталізація до відділення інтенсивної терапії, переведення на ШВЛ і летальні випадки теж частіше зустрічалися серед нещеплених людей, ніж серед вакцинованих (з ревакцинацією або без неї).

Як записатися на вакцинацію в Україні

Через сімейного лікаря,

сервіс Helsi, де можна обрати зручний пункт вакцинації.

за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19,

прийти та стати в живу чергу.

Маломобільні люди можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ або за допомогою свого лікаря.

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