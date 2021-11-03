Ризик повторно заразитись Дельта-штамом вищий на 74%: офіційний звіт

Наразі у деяких країнах домінує штам коронавірусу Дельта, де він майже повністю витіснив свого попередника – варіант Альфа. Крім того, він є значно заразнішим.

Так, згідно з даними Управління національної статистики Великобританії (ONS), ризик повторного зараження штамом Дельта на 74% вищий, ніж у Альфа. Показники стрімко зросли з травня 2021 року.

До теми Наскільки ефективна третя доза вакцини проти коронавірусу штаму Дельта

У період з липня 2020 року до жовтня 2021 року зафіксували 358 випадків повторного зараження у 20 757 осіб. Водночас показники стрімко зросли з травня 2021 року, коли Дельта став домінуючим штамом у світі. Про це мовиться у звіті, опублікованому Управлінням національної статистики.

Зокрема, більшість повторних інфекцій зафіксували вже через 7 – 8 місяців після першого зараження.

Штам коронавірусу Дельта: головне

Вперше штам коронавірусу Дельта AY4.2 виявили в Ізраїлі 19 жовтня 2021 року. Тоді дані про мутований варіант передали до Європи.

Після цього вчені одразу ж проаналізували ефективність вакцинації проти коронавірусу серед підлітків, зокрема вивчали протидію штаму Дельта. Вони визначили, яка саме вакцина є ефективною проти мутації.

Як повідомляє BBC, штам Дельта наразі є домінуючим у Великій Британії, але останні офіційні дані свідчать про те, що 6% випадків цього штаму належать до нової мутації AY.4.2, яку дехто називає Дельта плюс.

Відомо, що швидкість передачі штаму коронавірусу Дельта значно вища, ніж початкового варіанту з Уханю. Так, інфікований новим варіантом COVID-19 може одночасно заразити від 9 до 11 людей.

Люди, які мали найменшу кількість хвороби в організмі були під більшим ризиком знову заразитися.

Симптоми цього варіанту відрізняються від симптомів попередніх штамів. Найпоширеніші: лихоманка, діарея, головний біль, біль у горлі та нежить. Натомість кашель та втрата нюху чи смаку трапляються рідше.

​Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу