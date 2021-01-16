Розробили ДНК-тест для швидкого виявлення вторинних інфекцій у хворих на коронавірус. Тест визначає пацієнтів, у яких ризик розвитку пневмонії на ШВЛ вдвічі вище.

Тест розробила група вчених і лікарів з Кембриджського університету і лікарень Кембриджського університету NHS Foundation Trust на чолі з професором Гордоном Дуганом.

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Чому важливо виявляти пацієнтів з ймовірними ускладненнями

Для пацієнтів з важким перебігом COVID-19 механічна вентиляція часто є єдиним способом вижити, оскільки лікарі використовують протизапальну терапію для лікування запалених легень.

Тест дає лікарям інформацію, необхідну для початку лікування впродовж декількох годин, а не днів, а тому скорегувати лікування легше, відтак і визначити доцільність приймання антибіотиків.

На ранньому етапі пандемії ми помітили, що пацієнти з COVID-19 виявилися особливо схильні до ризику розвитку вторинної пневмонії, і почали використовувати експрес-тест, який ми розробили саме для такої ситуації,

— сказав співавтор дослідження.

Чому тест потрібний пацієнтам з COVID-19

Це можливість вчасного підключення до апаратів ШВЛ.

Крім того, у багатьох з цих пацієнтів також погано регулюється імунна система, де імунні клітини ушкоджують органи, але також мають порушені антимікробні функції, збільшуючи ризик зараження.



Перебіг захворювання COVID-19/Інфографіка 24 Каналу