Ризики тромбозу після вакцинації: імунолог роз'яснив зв'язок

Ризики розвитку тромбозу наразі асоціюють з вакцинацією проти коронавірусу, а саме щепленням препаратом компанії AstraZeneca. Декілька європейських країн навіть припинили вакцинацію цим препаратом. Втім, зв'язок між утворенням тромбів і вакцинацією – перебільшений.

Ризики тромбозу є незалежно від вакцинації

Федір Лапій, імунолог, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, в інтерв'ю з медичною експерткою ЮНІСЕФ Катериною Булавіновою розповіли про ризики тромбозу незалежно від вакцинації.

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За словами імунолога, у тих рідкісних випадках, коли у людей після вакцинації проти COVID-19 з'являлися тромбози венозних синусів головного мозку, це були переважно жінки віком до 55 років.

Розслідування взаємозв'язку вакцинації і тромбозу

Проте, коли вчені розглянули випадки тромбозів венозних синусів доковідної епохи, виявилося, що вони загалом найчастіше трапляються у жінок віком до 55 років. Внаслідок захворювання на COVID-19 тромбози найчастіше виникали в жінок до 55 років, після грипу – теж в жінок до 55 років.

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Тобто жінки до 55 років більш схильні розвивати тромбози, незалежно від вакцинації.

Джерело: EMA

7 квітня Європейське агентство лікарських засобів (EMA) визнало зв'язок між виникненням тромбів та вакцинацією препаратом AstraZeneca. У відомстві назвали симптоми цього побічного ефекту, аби за їх наявності люди невідкладно зверталися до лікарів.

Тромбози внаслідок вакцини AstraZeneca можуть розвинутись у перші 2 тижні після ін'єкції.

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