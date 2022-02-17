Наразі ризики розвитку міокардиту після вакцинації вважають вкрай низькими. Висновки опублікували на сайті Асоціації радіологів Північної Америки.

Увага Як вчасно розпізнати інсульт і врятувати життя: головні ознаки та причини

Довідка! Міокардит – рідкісне, але серйозне захворювання, яке викликає запалення серцевого м'яза. Найчастіше він виникає внаслідок інфекції або запалення, викликаного вірусом.

Деталі дослідження

У дослідженні взяли участь 92 пацієнти з міокардитом, згідно з результатами МРТ серця.

З них у 22% міокардит був спровокований вакцинацією, у 11% – COVID-19, а у решти учасників іншими причинами.

У роботі не вказано, якими саме вакцинами були щеплені добровольці, проте широко застосованими мРНК-вакцинами проти COVID-19 є Pfizer та Moderna.

Результати дослідження

По-перше, вчені спостерігали аналогічні до інших причин ушкодження в серцевому м'язі, хоча й менш серйозні.

По-друге, міокардит після вакцинації частіше зустрічався у молодших добровольців, переважно чоловіків.

Пацієнти з вакцино-асоційованим міокардитом мали менш виражені функціональні порушення серця, менш широке пошкодження серцевого м'яза і відсутність небажаних явищ при подальшому спостереженні,

– йдеться у висновках дослідження.

Міокардит лікується

Після вакцинації міокардит виявлявся болем у грудях у період від 1 до 7 днів після щеплення. Серед них 67% людей були госпіталізовані, проте тривалих тяжких симптомів у них не було.

Міокардит після вакцинації від COVID-19, як правило, протікає відносно легко та швидко проходить, тому людям не слід уникати вакцинації. Ризик міокардиту, очевидно, набагато вищий після хвороби COVID-19,

– резюмувала співавторка роботи Кейт Ханнеман.

Що відомо про COVID-вакцинацію та ризики міокардиту

Дослідження Центру контролю та профілактики захворювань (CDC) підтвердило, що у молодих чоловіків після щеплень проти коронавірусу препаратами Pfizer і Moderna може виникнути міокардит (запалення серцевого м'яза).

Раніше вчені з данського Statens Serum Institute з'ясували, що вакцина компанії Moderna проти COVID-19 учетверо частіше може викликати запалення серцевого м'яза, ніж вакцина від Pfizer-BioNTech. Втім, цей побічний ефект є все ще дуже рідкісним.

До теми Рідкісні випадки міокардиту після COVID-вакцинації: які шанси на одужання