Різке підвищення тиску: ознаки, які не можна ігнорувати

Раптове, занадто різке і суттєве підвищення артеріального тиску може означати, що людина може мати гіпертонічний криз або інсульт.

Підвищення кров'яного тиску є поширеною патологією, яка при неправильному лікуванні може стати причиною смерті. Коли відбувається занадто різке підвищення артеріального тиску, можна початися гіпертонічний криз, що вимагає обов'язкового звернення за медичною допомогою.

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Втрата чіткості зору

Так звана гіпертонічна ретинопатія є одним з характерних ушкоджень, які зачіпають систему органів зору при хронічно високому тиску. При цьому може істотно постраждати сітківка ока, це сприяє появі ефекту нечіткого зору, коли картинка виглядає "розмитою" або затуманеною. Якщо такий ефект зберігається тривалий час (тиждень і більше), потрібно звернутися до лікаря.

Крім того, в різних випадках через судинні ушкодження, які виникають внаслідок різкого підвищення тиску, в очах можна помітити інші зміни, наприклад, поява жовтих плям або слідів крововиливу.

Запаморочення

Фахівці підкреслюють, що не можна ігнорувати запаморочення – особливо якщо воно почалося раптово. За їхніми словами, через різке підвищення тиску, гіпертонічний криз судини мозку можуть відчувати надмірне навантаження і пошкоджуватися. Якщо при цьому відбувається витік крові, тиск в черепній коробці лише посилюється – це веде до появи певних фізичних симптомів, включаючи запаморочення і не здатність керувати тілом.

Якщо ви відчуваєте раптове запаморочення, втрату рівноваги або координації й проблеми з ходьбою, все це може бути ознакою гіпертонічного кризу або інсульту. Також при цьому може виникати головний біль, нудота, сплутаність свідомості, слабкість, судоми,

– зазначили експерти.

Інші тривожні симптоми

Всі перераховані симптоми є приводом для виклику швидкої допомоги. Крім того, на високий кров'яний тиск у людини вказують: