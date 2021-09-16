Різкий спалах: окупанти зізнались, що хворим на COVID-19 майже не вистачає місць у лікарнях
Джерело:Depo.Донбас
На окупованій частині Донецької області зафіксували різке більшення кількості хворих на коронавірус. Місцеві лікарні вже майже заповнені на 100%, тож місць для важких хворих залишилось обмаль.
Таку складну ситуацію визнали в так званому невизнаному міністерстві охорони здоров'я окупантів. Пояснюють, що все це – через зростання захворюваності на недугу.
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Наразі на непідконтрольній території Донеччини розгорнули 38 госпітальних баз, але місць для хворих на COVID-19 все одно немає.
Це значно підвищує навантаження на медиків, ускладнюючи непрості умови, в яких вони працюють ось уже півтора року,
– мовиться у повідомленні сепаратистів.
Там визнали, що епідеміологічна ситуація залишається напруженою. Пояснили, що більшість пацієнтів, які потребують госпіталізації – не вакциновані від COVID-19.Зазначимо! На окупованій території застосовують тільки російські вакцини.
Коронавірус на окупованих територіях України: що відомо
Протягом останніх декількох днів окупаційна так звана влада заявляє про приблизно 500 – 700 нових випадків коронавірусу щодня.
За дві доби 13 і 14 вересня лише на Донеччині виявили 1 084 випадки інфікування.
Як щепитися українцям з окупованих територій
- Важливо нагадати, що українці, які проживають на тимчасово окупованих територіях України, можуть вакцинуватися проти коронавірусу у будь-якому з пунктів щеплення та центрів масової вакцинації на підконтрольній уряду території України.
- Запис до них відбувається за номером контакт-центру Міністерства охорони здоров'я з питань протидії COVID-19: +38 0 800 60 20 19 або за допомогою чату на сайті МОЗ.
- Перелік всіх пунктів та центрів – за посиланням – https://bit.ly/3iwT5Or.
Більше тут Як вакцинуватися українцям з окупованих територій: алгоритм дій