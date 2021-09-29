Як поширюється недуга

До лікарень госпіталізували 2 855 хворих або людей з підозрою на наявність хвороби. На жаль, ще 217 інфікованих – померли. Натомість вдалося побороти недугу 3 281 особі.

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Від початку пандемії:

За весь час пандемії на території Україні виявили 2 411 622 хворих на коронавірус. 2 251 352 інфікований вже одужав. Але, на жаль, хвороба забрала життя 56 080 пацієнтів.

Темпи тестування

За добу зробили понад 92, 8 тисяч тестів, зокрема:

методом ПЛР – 42 132 особи;

методом ІФА – 10 973 особи;

експрес-тестами – 39 724 особи.

Всього провели 12 783 263 ПЛР-тестувань.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 583 випадки;

Вінницька область – 200 випадків;

Волинська область – 214 випадків;

Дніпропетровська область – 787 випадків;

Донецька область – 699 випадків;

Житомирська область – 253 випадки;

Закарпатська область – 95 випадків;

Запорізька область – 592 випадки;

Івано-Франківська область – 234 випадки;

Київська область – 325 випадків;

Кіровоградська область – 51 випадок;

Луганська область – 525 випадків;

Львівська область – 458 випадків;

Миколаївська область – 222 випадки;

Одеська область – 662 випадки;

Полтавська область – 231 випадок;

Рівненська область – 405 випадків;

Сумська область – 368 випадків;

Тернопільська область – 201 випадок;

Харківська область – 976 випадків;

Херсонська область – 349 випадків;

Хмельницька область – 447 випадків;

Черкаська область – 297 випадків;

Чернівецька область – 421 випадок;

Чернігівська область – 71 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

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