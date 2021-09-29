Як поширюється недуга
До лікарень госпіталізували 2 855 хворих або людей з підозрою на наявність хвороби. На жаль, ще 217 інфікованих – померли. Натомість вдалося побороти недугу 3 281 особі.
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Від початку пандемії:
За весь час пандемії на території Україні виявили 2 411 622 хворих на коронавірус. 2 251 352 інфікований вже одужав. Але, на жаль, хвороба забрала життя 56 080 пацієнтів.
Темпи тестування
За добу зробили понад 92, 8 тисяч тестів, зокрема:
- методом ПЛР – 42 132 особи;
- методом ІФА – 10 973 особи;
- експрес-тестами – 39 724 особи.
Всього провели 12 783 263 ПЛР-тестувань.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 583 випадки;
- Вінницька область – 200 випадків;
- Волинська область – 214 випадків;
- Дніпропетровська область – 787 випадків;
- Донецька область – 699 випадків;
- Житомирська область – 253 випадки;
- Закарпатська область – 95 випадків;
- Запорізька область – 592 випадки;
- Івано-Франківська область – 234 випадки;
- Київська область – 325 випадків;
- Кіровоградська область – 51 випадок;
- Луганська область – 525 випадків;
- Львівська область – 458 випадків;
- Миколаївська область – 222 випадки;
- Одеська область – 662 випадки;
- Полтавська область – 231 випадок;
- Рівненська область – 405 випадків;
- Сумська область – 368 випадків;
- Тернопільська область – 201 випадок;
- Харківська область – 976 випадків;
- Херсонська область – 349 випадків;
- Хмельницька область – 447 випадків;
- Черкаська область – 297 випадків;
- Чернівецька область – 421 випадок;
- Чернігівська область – 71 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
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