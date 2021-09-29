Як поширюється недуга

До лікарень госпіталізували 2 855 хворих або людей з підозрою на наявність хвороби. На жаль, ще 217 інфікованих – померли. Натомість вдалося побороти недугу 3 281 особі.

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Від початку пандемії:

За весь час пандемії на території Україні виявили 2 411 622 хворих на коронавірус. 2 251 352 інфікований вже одужав. Але, на жаль, хвороба забрала життя 56 080 пацієнтів.

Темпи тестування

За добу зробили понад 92, 8 тисяч тестів, зокрема:

  • методом ПЛР – 42 132 особи;
  • методом ІФА – 10 973 особи;
  • експрес-тестами – 39 724 особи.

Всього провели 12 783 263 ПЛР-тестувань.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 583 випадки;
  • Вінницька область – 200 випадків;
  • Волинська область – 214 випадків;
  • Дніпропетровська область – 787 випадків;
  • Донецька область – 699 випадків;
  • Житомирська область – 253 випадки;
  • Закарпатська область – 95 випадків;
  • Запорізька область – 592 випадки;
  • Івано-Франківська область – 234 випадки;
  • Київська область – 325 випадків;
  • Кіровоградська область – 51 випадок;
  • Луганська область – 525 випадків;
  • Львівська область – 458 випадків;
  • Миколаївська область – 222 випадки;
  • Одеська область – 662 випадки;
  • Полтавська область – 231 випадок;
  • Рівненська область – 405 випадків;
  • Сумська область – 368 випадків;
  • Тернопільська область – 201 випадок;
  • Харківська область – 976 випадків;
  • Херсонська область – 349 випадків;
  • Хмельницька область – 447 випадків;
  • Черкаська область – 297 випадків;
  • Чернівецька область – 421 випадок;
  • Чернігівська область – 71 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналуГоловні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

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