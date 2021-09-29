Різкий стрибок нових хворих на COVID-19: за добу понад 9,6 тисяч

Станом на 29 вересня, в Україні зафіксували 9 666 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Серед нових хворих побільшало дітей – за добу захворіли 953. Також ще 204 медпрацівників захворіли.

Як поширюється недуга

До лікарень госпіталізували 2 855 хворих або людей з підозрою на наявність хвороби. На жаль, ще 217 інфікованих – померли. Натомість вдалося побороти недугу 3 281 особі.

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Від початку пандемії:

За весь час пандемії на території Україні виявили 2 411 622 хворих на коронавірус. 2 251 352 інфікований вже одужав. Але, на жаль, хвороба забрала життя 56 080 пацієнтів.

Темпи тестування

За добу зробили понад 92, 8 тисяч тестів, зокрема:

методом ПЛР – 42 132 особи;

методом ІФА – 10 973 особи;

експрес-тестами – 39 724 особи.

Всього провели 12 783 263 ПЛР-тестувань.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 583 випадки;

Вінницька область – 200 випадків;

Волинська область – 214 випадків;

Дніпропетровська область – 787 випадків;

Донецька область – 699 випадків;

Житомирська область – 253 випадки;

Закарпатська область – 95 випадків;

Запорізька область – 592 випадки;

Івано-Франківська область – 234 випадки;

Київська область – 325 випадків;

Кіровоградська область – 51 випадок;

Луганська область – 525 випадків;

Львівська область – 458 випадків;

Миколаївська область – 222 випадки;

Одеська область – 662 випадки;

Полтавська область – 231 випадок;

Рівненська область – 405 випадків;

Сумська область – 368 випадків;

Тернопільська область – 201 випадок;

Харківська область – 976 випадків;

Херсонська область – 349 випадків;

Хмельницька область – 447 випадків;

Черкаська область – 297 випадків;

Чернівецька область – 421 випадок;

Чернігівська область – 71 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як просувається вакцинальна кампанія

За минулу добу 28 вересня 2021 року вакцинували проти коронавірусу 132 246 людей. Одну дозу отримали 75 188 людей, повністю імунізовані – 57 058 людей.

Протягом доби працювали:

897 мобільних бригад,

3 063 пункти щеплення;

345 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплили 6 926 719 людей, з них отримали одну дозу – 6 926 717 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 565 270 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом провели 12 491 987 щеплень.

Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу