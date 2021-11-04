Різкий стрибок і новий максимум: понад 27 тисяч COVID-хворих за добу
Джерело:МОЗ
Впродовж минулої доби, 3 листопада, по Україні зафіксували 27 377 хворих на COVID-19. Це найбільше від початку пандемії. Серед них 1 787 дітей та 426 медпрацівник. Загальна кількість випадків перевищила 3 мільйони.
Актуальна статистика
До лікарень госпіталізували аж 5 472 людей. На жаль, ще 699 хворих померли. Натомість одужали за цей час 12 464 особи.
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Охоплення тестування населення
За минулу добу в Україні провели 155 405 різних тестів на коронавірус, зокрема:
- методом ПЛР – 72 918,
- методом ІФА – 22 294,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 60 193.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрували у місті Київ (1 836), Дніпропетровській (2 254), Одеській (1 899), Харківській (1 656) і Житомирській (1 559) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 1 836 випадків;
- Вінницька область – 672 випадки;
- Волинська область – 674 випадки;
- Дніпропетровська область – 2 254 випадки;
- Донецька область – 1 390 випадків;
- Житомирська область – 1 559 випадків;
- Закарпатська область – 421 випадок;
- Запорізька область – 1 350 випадків;
- Івано-Франківська область – 1214 випадків;
- Київська область – 967 випадків;
- Кіровоградська область – 212 випадків;
- Луганська область – 759 випадків;
- Львівська область – 1 400 випадків;
- Миколаївська область – 733 випадки;
- Одеська область – 1 899 випадків;
- Полтавська область – 1 197 випадків;
- Рівненська область – 1 041 випадок;
- Сумська область – 1 543 випадки;
- Тернопільська область – 523 випадки;
- Харківська область – 1 656 випадків;
- Херсонська область – 613 випадків;
- Хмельницька область – 1113 випадків;
- Черкаська область – 775 випадків;
- Чернівецька область – 694 випадки;
- Чернігівська область – 882 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Загальна кількість хворих перевалила за 3 мільйони
За весь час пандемії в країні офіційно підтвердили 3 006 463 випадків зараження коронавірусом. 2 479 138 інфікованих вже одужали. Але, на жаль, хвороба забрала життя 70 146 інфікованих.
Від початку 2020 року в Україні провели 14 658 956 ПЛР-тестувань.Увага! У МОЗ вкотре наголосили, що 93,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.