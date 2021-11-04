Різкий стрибок і новий максимум: понад 27 тисяч COVID-хворих за добу

Впродовж минулої доби, 3 листопада, по Україні зафіксували 27 377 хворих на COVID-19. Це найбільше від початку пандемії. Серед них 1 787 дітей та 426 медпрацівник. Загальна кількість випадків перевищила 3 мільйони.

Актуальна статистика

До лікарень госпіталізували аж 5 472 людей. На жаль, ще 699 хворих померли. Натомість одужали за цей час 12 464 особи.

Увага Ризик повторного зараження Дельтою, протест антивакцинаторів: новини про коронавірус 3 листопада

Охоплення тестування населення

За минулу добу в Україні провели 155 405 різних тестів на коронавірус, зокрема:

методом ПЛР – 72 918,

методом ІФА – 22 294,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 60 193.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрували у місті Київ (1 836), Дніпропетровській (2 254), Одеській (1 899), Харківській (1 656) і Житомирській (1 559) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 1 836 випадків;

Вінницька область – 672 випадки;

Волинська область – 674 випадки;

Дніпропетровська область – 2 254 випадки;

Донецька область – 1 390 випадків;

Житомирська область – 1 559 випадків;

Закарпатська область – 421 випадок;

Запорізька область – 1 350 випадків;

Івано-Франківська область – 1214 випадків;

Київська область – 967 випадків;

Кіровоградська область – 212 випадків;

Луганська область – 759 випадків;

Львівська область – 1 400 випадків;

Миколаївська область – 733 випадки;

Одеська область – 1 899 випадків;

Полтавська область – 1 197 випадків;

Рівненська область – 1 041 випадок;

Сумська область – 1 543 випадки;

Тернопільська область – 523 випадки;

Харківська область – 1 656 випадків;

Херсонська область – 613 випадків;

Хмельницька область – 1113 випадків;

Черкаська область – 775 випадків;

Чернівецька область – 694 випадки;

Чернігівська область – 882 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна кількість хворих перевалила за 3 мільйони

За весь час пандемії в країні офіційно підтвердили 3 006 463 випадків зараження коронавірусом. 2 479 138 інфікованих вже одужали. Але, на жаль, хвороба забрала життя 70 146 інфікованих.

Від початку 2020 року в Україні провели 14 658 956 ПЛР-тестувань.

У МОЗ вкотре наголосили, що 93,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал