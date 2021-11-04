Різкий стрибок і новий максимум: понад 27 тисяч COVID-хворих за добу

4 листопада 2021 , 08:12
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Джерело:

МОЗ

Впродовж минулої доби, 3 листопада, по Україні зафіксували 27 377 хворих на COVID-19. Це найбільше від початку пандемії. Серед них 1 787 дітей та 426 медпрацівник. Загальна кількість випадків перевищила 3 мільйони.

Актуальна статистика

До лікарень госпіталізували аж 5 472 людей. На жаль, ще 699 хворих померли. Натомість одужали за цей час 12 464 особи.

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Охоплення тестування населення

За минулу добу в Україні провели 155 405 різних тестів на коронавірус, зокрема:

  • методом ПЛР – 72 918,
  • методом ІФА – 22 294,
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 60 193.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрували у місті Київ (1 836), Дніпропетровській (2 254), Одеській (1 899), Харківській (1 656) і Житомирській (1 559) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 1 836 випадків;
  • Вінницька область – 672 випадки;
  • Волинська область – 674 випадки;
  • Дніпропетровська область – 2 254 випадки;
  • Донецька область – 1 390 випадків;
  • Житомирська область – 1 559 випадків;
  • Закарпатська область – 421 випадок;
  • Запорізька область – 1 350 випадків;
  • Івано-Франківська область – 1214 випадків;
  • Київська область – 967 випадків;
  • Кіровоградська область – 212 випадків;
  • Луганська область – 759 випадків;
  • Львівська область – 1 400 випадків;
  • Миколаївська область – 733 випадки;
  • Одеська область – 1 899 випадків;
  • Полтавська область – 1 197 випадків;
  • Рівненська область – 1 041 випадок;
  • Сумська область – 1 543 випадки;
  • Тернопільська область – 523 випадки;
  • Харківська область – 1 656 випадків;
  • Херсонська область – 613 випадків;
  • Хмельницька область – 1113 випадків;
  • Черкаська область – 775 випадків;
  • Чернівецька область – 694 випадки;
  • Чернігівська область – 882 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна кількість хворих перевалила за 3 мільйони

За весь час пандемії в країні офіційно підтвердили 3 006 463 випадків зараження коронавірусом. 2 479 138 інфікованих вже одужали. Але, на жаль, хвороба забрала життя 70 146 інфікованих.

Від початку 2020 року в Україні провели 14 658 956 ПЛР-тестувань.

Увага! У МОЗ вкотре наголосили, що 93,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал

Автор: Аліна Оліховська