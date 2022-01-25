Виявилось, що одні гени активніші у самців, а інші – у самок. Так, дослідження на гризунах не можна інтерпретувати на людей. Але не виключено, що у людей різної статі мозок теж може працювати по-різному.

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Як проводили дослідження

Науковці вивчили структури, відповідальні за поведінку "оцінка, знайомство, спарювання, ненависть". До нього, наприклад, відносять здатність самців мишей швидко розпізнавати стать іншої особини на своїй території або готовність самок захищати дитинчат. Така поведінка допомагає гризунам розмножуватися, а їхньому потомству виживати.

Знайдені гени допомогли ідентифікувати конкретні клітини мозку, які відповідають за специфічну для статі поведінку.

Миші – не люди, але вчені висунули певні припущення

Миші не люди. Але розумно припустити, що аналогічні типи клітин мозку відіграють роль і у формуванні типової соціальної поведінки чоловіків та жінок,

– заявив провідний автор дослідження Нірао Шах.

Знайшли й гени, які провокують певні захворювання: