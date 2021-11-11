Пацієнти з Дельтою потребують більше кисню

У МОЗ розповіли, що зараз один хворий на COVID-19 споживає у 5 – 6 разів більше кисню, ніж це було навесні.

До теми Мешканці Чернігова вимагають обмежити роботу заводу, який виробляє кисень для СOVID-хворих

Якщо 11 жовтня добова кількість спожитого рідкого кисню становила 279 тонн, то вже 7 листопада – 378 тонн за добу. Різниця – майже 100 тонн!

Увага! До прикладу, загальне виробництво профільними підприємствами кисню складає близько 400 тонн за добу.

Наскільки зросло споживання кисню

За цей же час добове споживання балонів із газоподібним киснем зросло майже вдвічі!

Так, 19 жовтня по всій Україні було спожито 6 841 балон, а вже 7 листопада – 11 594 балони.

При цьому середній лікарні, яка приймає хворих на COVID-19, одного балону газоподібного кисню вистачає на 15 – 30 хвилин роботи.

У МОЗ пояснили, що наразі вдалось закрити потребу у кисні. Наразі кожен медичний заклад забезпечений киснем.



Споживання кисню хворими на коронавірус / Інфографіка МОЗ