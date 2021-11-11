Пацієнти з Дельтою потребують більше кисню
У МОЗ розповіли, що зараз один хворий на COVID-19 споживає у 5 – 6 разів більше кисню, ніж це було навесні.
До теми Мешканці Чернігова вимагають обмежити роботу заводу, який виробляє кисень для СOVID-хворих
Якщо 11 жовтня добова кількість спожитого рідкого кисню становила 279 тонн, то вже 7 листопада – 378 тонн за добу. Різниця – майже 100 тонн!
Наскільки зросло споживання кисню
За цей же час добове споживання балонів із газоподібним киснем зросло майже вдвічі!
Так, 19 жовтня по всій Україні було спожито 6 841 балон, а вже 7 листопада – 11 594 балони.
При цьому середній лікарні, яка приймає хворих на COVID-19, одного балону газоподібного кисню вистачає на 15 – 30 хвилин роботи.
У МОЗ пояснили, що наразі вдалось закрити потребу у кисні. Наразі кожен медичний заклад забезпечений киснем.
Споживання кисню хворими на коронавірус / Інфографіка МОЗ