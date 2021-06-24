Зокрема, у МОЗ розробили інфографіку з відповідними рекомендаціями РНБО щодо протидії коронавірусу Дельта.

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Як протидіятимуть поширенню штаму Дельта

Головними рекомендаціями залишаються обов’язкові ПЛР-тести для в'їзду з Індії, Португалії, Великої Британії та РФ, зроблені не пізніше, ніж за 48 годин.

Також обов’язковим є ПЛР-тест на пунктах пропуску з окупованих територій Донецької, Луганської області та Криму. Також у відомстві наголосили на важливості вакцинації та дотримання профілактичних заходів коронавірусу.

Для державних установ рекомендують посилення якісного відстеження контактів з інфікованими особами, посилення лабораторної складової для виявлення нового штаму Дельта, вдосконалення протоколів лікування інфекції та вакцинації медичних працівників.



Протидія штаму Дельта / Інфографіка МОЗ

Що відомо про штам Дельта

Джерело: The Lancet

Наразі його зафіксували у 92 країнах світу.

Штам Дельта віднесений до переліку таких, що викликають "особливе занепокоєння". Він є набагато заразнішим за інші штами.

Лікарі стверджують, що уражені штамом Дельта вдвічі частіше потрапляють до стаціонару, ніж інфіковані штамом Альфа (британським).

Основна небезпека нового різновиду коронавірусу в тому, що він поширюється, в основному, на молодь від 12 до 20 років.

У Великій Британії інфікування цим варіантом становить 96% серед нових випадків зараження коронавірусом.

Цей штам зафіксували в Україні 23 червня. Дельту виявили у двох осіб – це жінка 66 років і дитина 16 років, які нещодавно повернулися з Росії.

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