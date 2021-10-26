У РНБО прогнозують 50 – 60 тисяч хворих на COVID-19

Олексій Данілов прогнозує в Україні "дуже-дуже складну ситуацію" із захворюваністю на коронавірус. За його словами, ми лише "входимо у пік".

Деталі від Данілова

Наступні 2 тижні ситуація із коронавірусом в Україні буде надскладною. Про це секретар Ради нацбезпеки та оборони заявив в ефірі телеканалу 25 жовтня.

Важливо Скільки дітей померло від коронавірусу в Україні

Нас очікує два тижні дуже-дуже складної ситуації, пов'язаної з COVID-19,

– попередив політик.

Він наголосив, що охорона здоров'я на сьогодні має 90 тисяч ліжок для ковідних хворих: "За нашими прогнозами, буде перебувати (у лікарнях – 24 канал) 55 – 60 тисяч людей".

Ситуація з коронавірусом в Україні

За добу 25 жовтня COVID-19 підхопили 19 120 людей. 734 хворих, на жаль, померли. Така кількість смертей є рекордною з початку пандемії в Україні.

Найбільше інфікованих зафіксували у Дніпропетровській (1 760), Одеській (1 605), Запорізькій (1 335), Харківській (1 255) і Херсонській (1 222) областях.

Наразі у червоній зоні карантину перебувають 8 регіонів: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська, Рівненська, Миколаївська та Херсонська області.

26 жовтня обмеження можуть посилити й на Чернігівщині.

Мер Львова Андрій Садовий вважає, що й у місті Лева невдовзі запровадять червону зону. Адже інфекційна лікарня вже завантажена на 110%.



Що треба знати про профілактику коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу