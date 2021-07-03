У комісії біобезпеки при РНБО прокоментували смерть вакцинованого Pfizer українця

Науковець Сергій Комісаренко не вважає, що смерть пацієнта, якого вакцинували Pfizer, не пов'язана з американським препаратом. Однак, за його словами, цей випадок приверне увагу світу.

Водночас глава комісії біобезпеки при РНБО зазначив, що поки всі обставини невідомі краще уникати будь-яких висновків. Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

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Необхідно провести детальне обстеження цієї людини патологоанатомом, а потім визначити причину смерті, тому що людина, звичайно, могла померти і без всякої вакцинації. Треба бути переконаним, що це пов'язано з вакцинацією. Я думаю, в усьому світі цей випадок буде детально аналізуватися,

– сказав науковець.

Сергій Комісаренко зазначив, що раніше після щеплення препаратом AstraZeneca фіксували "два випадки тромбозу на мільйон". За його словами, у Pfizer "цей відсоток був іще нижчим".

Голова комісії додав: "Pfizer вважається однією з найбезпечніших вакцин. І я думаю, забігаючи наперед, що це не пов'язано з вакцинацією. Треба розуміти альтернативи вакцинації поки немає".

Що відомо про смерть українця після щеплення

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що українця вакцинували Pfizer о 13:45.

Протягом однієї години у нього не було жодних симптомів чи нарікань на самопочуття.

Поскаржився він на нудоту та втрату свідомості о 17:00 – йому провели реанімаційні заходи.

Проте, врятували пацієнта, на жаль, не вдалося, медики о 18:02 констатували смерть.