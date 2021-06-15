Ліза Кудроу

Ліза Кудроу не приховує, що в юності вважала себе не красунею, особливо дівчині не подобався її великий ніс.

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"У школі панували антисемітські настрої, а великий ніс видавав моє єврейське походження. Мене не брали ні в одну компанію. На щастя, в 16 років батьки оплатили мені ринопластику", – згадує 57-річна актриса.

Коментар пластичного хірурга

"Якщо уважно розглянути дитячі та юнацькі знімки Лізи, можна помітити, що у неї змінилася форма носа. На початку акторської кар'єри вона однозначно зробила ринопластику. Судячи по свіжих фото і відео – в Кудроу комбінований тип старіння. Можна навіть сказати – дрібнозморшкуватий. Шкіра її обличчя досить тонка, тому зараз зірка виглядає немов здута кулька. Злегка втомлений зовнішній вигляд можна пояснити ще й тим, що Кудроу поправилася", – сказав Олександр Бебих.

Так, Ліза стежить за своєю зовнішністю і почала користуватися послугами косметолога. На думку пластичного хірурга, акторка можливо зробила ліпофілінг (складна методика корекції вікових змін обличчя і контурів тіла, яка полягає в трансплантації власної жирової тканини пацієнта з однієї зони в іншу) і блефаропластика.

"А ось губи актриси виглядають, як і раніше, без змін. Кудроу не пощастило з типом старіння, втім, всі її проблеми можна вирішити косметологічних методами", – зазначив пластичний хірург Олександр Бебих.

Кортні Кокс

56-річна Кортні Кокс завжди гналася за молодістю. Через надмірне захоплення пластикою з актрисою навіть відмовлялися працювати режисери, вважаю що вона "втратила своє справжнє обличчя".

"Іноді я дивлюся на себе в дзеркало і думаю, що виглядаю жахливо. На щастя, наслідки Деяких операцій вже не так помітні", – вважає акторка.

Коментар пластичного хірурга

"Те, що Кортні зробила не одну операцію – факт! По-перше, вона округлила очі. Правда, на мій погляд, ця операція виконана не зовсім вдало. По-друге, актриса активно використовує гіалуронову кислоту: вона підняла щоки і відкоригувала носогубні складки", – прокоментував Бебих.

Пластичний хірург також припустив, що Кортні Кокс зробила блефаропластику і колола філери.

У Кортні комбінований тип старіння. Швидше навіть м'язовий і втомлений. М'яка і тонка шкіра. Це можна визначити по її рожевого кольору: так через шкіру виявляються дрібні судини… А ось з губам не перестаралася – вони виглядають красиво,

– сказав медик.

Дженніфер Еністон

52-річна Дженніфер Еністон розкриває свій секрет вічної молодості, який полягає у спорті, корисній їжі та догляді за обличчям. В одному з інтерв'ю зірка зізналася, що витрачає на косметику і оздоровчі масажі близько 100 тисяч доларів на рік.

Чесно кажучи, зараз Дженніфер Еністон виглядає не менш привабливо, ніж в молодості. Як на свій вік у неї просто ідеальна форма! На обличчі не видно ознак втручань пластичного хірурга. Швидше за все актриса зберегла красу завдяки правильному харчуванню, спорту і косметиці. У Еністон прекрасна генетика помножена на здоровий стиль життя,

– заявив Бебих.