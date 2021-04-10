Робити до 11 мільйонів щеплень проти коронавірусу на місяць ми можемо, – Ляшко

Джерело:"Українська правда"
Головний санлікар Віктор Ляшко вважає, що в Україні цілком можуть вакцинувати від коронавірусу більше ніж половину дорослого населення до кінця 2021. Раніше про такий план повідомили у РНБО.
Про це Ляшко повідомив в коментарі "Українській правді". Проте задля виконання плану Ради нацбезпеки та оборони потрібно задіяти багато компонентів.
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Мовиться про наявність вакцини, бажання людей, навченість медперсоналу. За словами головного санлікаря, необхідно, аби зменшилась захворюваність на COVID-19, тоді з'явиться більше можливостей залучати медперсонал для вакцинації.
Якщо ми задіємо всі ресурси, які у нас є сьогодні, то від 4,5 мільйонів до 11 мільйонів щеплень на місяць ми можемо робити. 11 – це буде найбільш оптимістичний, 4,5 – найнижчий рівень. Але це при наявності всіх факторів, які я озвучив,
– сказав Ляшко.
Головною умовою для проведення успішної вакцинації є, передусім, наявність вакцин. Наразі законтрактовано близько 50% вакцин для виконання плану РНБО.
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Але у нас вже є рамковий договір з Pfizer, що значно збільшує, і ще проводяться перемовини. Тому реалістичність виконання існує, але ми розуміємо, що навантаження може бути на останні місяці 2021 року значно більше, ніж ми навіть розраховували,
– зауважив Ляшко.