Робити до 11 мільйонів щеплень проти коронавірусу на місяць ми можемо, – Ляшко

Головний санлікар Віктор Ляшко вважає, що в Україні цілком можуть вакцинувати від коронавірусу більше ніж половину дорослого населення до кінця 2021. Раніше про такий план повідомили у РНБО.

Про це Ляшко повідомив в коментарі "Українській правді". Проте задля виконання плану Ради нацбезпеки та оборони потрібно задіяти багато компонентів.

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11 мільйонів – це найбільш оптимістичний сценарій

Мовиться про наявність вакцини, бажання людей, навченість медперсоналу. За словами головного санлікаря, необхідно, аби зменшилась захворюваність на COVID-19, тоді з'явиться більше можливостей залучати медперсонал для вакцинації.

Якщо ми задіємо всі ресурси, які у нас є сьогодні, то від 4,5 мільйонів до 11 мільйонів щеплень на місяць ми можемо робити. 11 – це буде найбільш оптимістичний, 4,5 – найнижчий рівень. Але це при наявності всіх факторів, які я озвучив,

– сказав Ляшко.

Головною умовою для проведення успішної вакцинації є, передусім, наявність вакцин. Наразі законтрактовано близько 50% вакцин для виконання плану РНБО.

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На останні місяці 2021 навантаження може бути найбільшим

Але у нас вже є рамковий договір з Pfizer, що значно збільшує, і ще проводяться перемовини. Тому реалістичність виконання існує, але ми розуміємо, що навантаження може бути на останні місяці 2021 року значно більше, ніж ми навіть розраховували,

– зауважив Ляшко.

Скільки людей вакцинували в Україні?

Станом на 10 квітня проти коронавірусу імунізували Станом на 10 квітня проти коронавірусу імунізували 373 тисячі осіб . 5 людей отримали вже 2 дози вакцини.

Перший етап вакцинації. Імунізацію проводили лікарям, що працюють з COVID-19, бригадам екстреної меддопомоги, мешканцям та персонал будинку для літніх та військовим на фронті. Другий етап. На ньому дозу препарату отримають люди віком понад 80 років, соцпрацівники та лікарі усіх закладів охорони здоров'я.

Як записатись на вакцинацію / Інфографіка 24 каналу