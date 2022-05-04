Вона зауважила, що в умовах війни при рятуванні життів поранених ключову роль відіграє правильно побудована логістика і сама система медичної допомоги.

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Маляр показала фото приміщення, куди поранених доставляють прямо з фронту. Тут проводять перші й найважливіші заходи, повертаючи людей до життя.



Військовий госпіталь / Фото з фейсбуку Ганни Маляр

Не можу тут розкривати всі особливості, але це багаторівнева і багатовекторна система, яка злагоджено працює по всій країні,

– заявила вона.

Військові хірурги роблять унікальні операції

Заступниця міністра оборони розповіла, що українські військові хірурги роблять унікальні операції, зокрема ре імплантацію відірваних кінцівок. Вона поспілкувалась з пораненими, яким вже провели подібні операції й зауважила, що сили духу й оптимізму у них вистачить на багатьох.

Тож від імені Міністра Оборони Олексія Резнікова, Ганна Маляр передала та вручила нагороди військовим медикам. Адже вони також воїни надзвичайно важливого фронту.

Щоправда, в умовах воєнного часу не можна показувати ні самі госпіталі, адже це військові об'єкти, ні військових лікарів, бо це небезпечно для їхнього життя.

Всі спільні фото викладемо після перемоги. Тому поки що на фото лише я і Командувачка Медичних сил ЗСУ Тетяна Остащенко,

– додала вона.

Останні новини з медичного фронту:

В україні запустили медичний потяг, яким можна перевозити важких хворих та поранених пацієнтів. Він дозволить врятувати ще більше життів з регіонів поблизу бойових дій.

На окупованій території Харківщини ледь не усі медзаклади заповнені пораненими російськими військовими. Хворих пацієнтів повиганяли навіть з тубдиспансерів.

Станом на 29 квітня окупанти зруйнували 39 медичних закладів. Ще майже 400 – пошкодили.

Міністр охорони здоров'я розповів Віктор Ляшко розповів що на відбудову 39 зруйнованих лікарень потрібно понад 13 мільярдів гривень.

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